Ginevra Bompiani al delirio contro la Meloni: “Messaggi benevoli alla mafia”. Gelo in studio (video)

“Messaggi benevoli alla mafia”. Irricevibile come sempre Ginevra Bompiani in un intervento vergognoso contro Giorgia Meloni nel corso di Stasera Italia su Rete 4. Affermazioni di una gravità inaudita. Sappiamo della sua ossessione contro il premier, che abbiamo sperimentato in tutte le sue ospitate televisive. Ma la deformazione della realtà, il suo rovesciameento, stavolta hanno superato il limite della civiltà. Parole in libertà che non hanno nulla a che fare con un confronto onesto. Il suo intervento è tutto un insulto: “Meloni è molto dura verso alcuni, molto dura verso i deboli. Ha cominciato subito a essere dura: verso gli studenti e i ragazzi, poi è stata dura verso i poveri“, prosegue lo sproloquio. La Bompiani straparla senza che nessuno la interrompa.

Ginevra Bompiani agghiacciante contro Meloni

Il suo mondo a rovescio la porta ad affermare cose molto contro Meloni e il suo governo. “E’ stata dura verso i dipendenti, rifiutando di fare il salario minimo, è stata dura verso i gay, è stata dura sui diritti, è stata durissima contro gli stranieri e contro i migranti”. Tutto cose non vere, ovviamente: basta leggere, informarsi correttamente per capire che nella puntata del 7 giugno la Bompiani aveva le traveggole più del solito. Palombelli la lascia parlare, sembra imbarazzata, ma tant’è. Il peggio doveva ancora arrivare. Presa da trance agonistica Bompiani ha azzardato: Meloni “manda dei messaggi benevoli alla piccola impresa, parlando di ‘pizzo di Stato’: non vorrei dire alla mafia, ma diciamo – ammette ugualmente – che non ha mandato messaggi minacciosi nei confronti della mafia come li ha dati per esempio nei confronti dei gay”.

Il web contro Ginevra Bompiani: “Mistificatrice”

Il limite è abbondantemente superato. A nessuno sfuggirà la gravità di tali affermazioni. Primo commento sulla pagina fb del programma: “Una mistificatrice professionista ed anche abbastanza calunniatrice. Ma va bene così perché questa è la sinistra, e la destra ha solo da guadagnarci elettoralmente”. Un altro utente che ineragisce con Stasera Italia scrive: “I suoi commenti di una bassezza sconcertante. Non si è ancora rassegnata al fatto che Meloni si premier. Per lei gli scafisti sono “poveri Cristi”, se si tratta di dare addosso all linea del governo contro il traffico dei migranti. Il problema degli anarchici – azzardò in molte trasmissioni -lo ha creato la Meloni”. Arrivò ad esprimersi in modo indegno, dandole della “buffona”. Basta.

“Meloni dura con i deboli”: gelo in studio dalla Palombelli

Alla Bompiani fuori controllo non piace che il patrocinio della Regione Lazio al Gay Pride sia stato tolto. La scrittrice è molto in confusione, prima dice che personalmente è contro l’utero in affitto. Ma poi sembra prenderne le difese. “L’utero in affitto è un aspetto e credo che questo aspetto sia stato esaltato proprio da questa mania punitiva, dall’esagerazione punitiva del governo di destra”, azzarda. Per lei solo ora, con Meloni al governo, si parla di utero in affitto. “Ma i diritti sono necessariamente qualche cosa che difende le minoranze e contro cui la Meloni si accanisce”, ringhia. Saltando di palo in frasca: “Perché la Meloni in politica estera segue la Nato, in politica economica segue Mario Draghi. La cosa in cui veramente Meloni si distingue è la sua battaglia contro i diritti”, conclude. La gela Beppe Fioroni in studio: “Non si possono condfondere i diritti con la sagra dei desideri”. E un utente approva: “Quando si parla di diritti si devono tenere presenti anche i doveri: l’utero in affitto secondo me equivale ad una compravendita di persone in carne ed ossa: mi piace, lo voglio”.