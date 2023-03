“Gli scafisti sono poveri Cristi”: orrore di Ginevra Bompiani contro il governo a “Quarta Repubblica”

“Gli scafisti sono poveri Cristi. Governo autore di due omicidi preterintenzionali a Cutro e in Libia”. La scrittice Ginevra Bompiani delirante e con la bava alla bocca ha gettato veleno sulla puntata del 13 marzo di Quarta Repubblica. Un peccato mortale, perché la trasmissione di Porro era iniziata magnificamente. Con l’intervista al comandante Gianluca D’Agostino, capo del centro di Soccorso della Guardia Costiera nostrana. Colui che in sostanza coordina l’ufficio dove arrivano tutte le informazioni di soccorso che partono dal Mar Mediterraneo. Ha spiegato per filo e per segno, tempi, competenze territoriali e modalità di intervento che hanno rovesciato la ricostruizione di Alarm Form, che invece ha chiamato direttamente in causa la colpevolezza dell’Italia. Niente di più falso. Peccato che mentre il il clima in studio avrebbe potuto virare sulle soluzioni al tema globale dell’immigrazione, la Bompiani abbia fatto cadere tutti nello sceoncerto più nero.

Migranti e scafisti, orrore dalla bocca di Ginevra Bompiani

Persino la dem Paola De Micheli appariva imbarazzata dall’orrido sproloquio della scrittrice, che con la Meloni ha il dente avvelenato e non da oggi. Per cui, come se le parole del comandante D’Agostino fossero cadute nel vuoto, ha sparato a zero: “La Guardia Costiera ha annusato l’aria cambiata con il governo di centrodestra”, ha esordito, riaffermando l’idea dell’esecutivo “inumano”. “Gli scafisti sono dei poveri cristi”, ha aggiuunto la Bompiani. Ben sapendo che la lotta ai trafficanti di esseri umani e alla loro rete è un punt centrale nelle misure che intende adottare il governo per scardinare il traffico illegale della morte. Non sono affatto delle povere persone, ma anzi i principali responsabili delle stragi in mare. Per la Bompiani non è così. Ci chiediamo dove viva, cosa legga, dove si informa. Vari video e molte immagini in questa settimana hanno dato verità diverse dal delirio delle sinistre. Ghli utenti in rete che interagivano con il programma erano fuori di sé, molti hanno abbandonato il programma.

Ginevra Bompiani accusa il governo di due stragi preterintenzionali”

Soprattutto sentendo queste parole: “Negli ultimi giorni la Guardia Costiera ha omesso di fare due salvataggi. Ultimamente è certamente cambiata l’aria e forse la Guardia Costiera ha sentito questo cambio d’aria”. Un’accusa pesante, che diventa ai limiti della diffamazione quando la scrittrice ha affermato che “ci sono state due stragi preterintenzionali” a Cutro e in Libia. Non è possibile ascoltare di più. Si vede che detesta il premier e la sua età non le fa velo: afferma tutte le cattiverie e le volgarità che le vengono in mente. Come sa bene chi ha l’orrore di vederla ospite dalla Gruber. La De Micheli, molto impacciata, prende le distanze dalla tesi colpevolista della Bompiani e tenta di dare una lezione di immigrazione. Poi sbugiardata da Porro, che le mette sotto gli occhi i numeri dei salvataggi effettuati. E delle morti che erano lievitate proprio sotto i governi precedenti.