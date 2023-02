Ginevra Bompiani agghiacciante da Floris: “E’ la Meloni ad avere creato il problema anarchici” (video)

“E’ Giorgia Meloni ad avere creato il problema anarchici”. Le ospitate di Ginevra Bompiani su La 7 sono sempre più agghiaccianti. Quello che ha detto nella puntata di martedì 7 febbraio nel salotto di Floris è stato abominevole e irricevibile. In studio si parlava del caso Cospito e delle dichiarazioni di Donzelli e il commento della Bompiani è stato fuori dalle righe della civiltà che si dovrebbe quando in ballo ci sono questioni delicate : “Mi viene da pensare che Donzelli abbia pisciato fuori dal vaso…”. Così, con la disinvoltura di chi usa gli studi tv come casa propria, sbracata formalmente e sostanzialmente. Se l’avesse detto uno del centrodestra sarebbe venuto giù il mondo. Quindi fa un po’ senso che la battutaccia da bar dello sport venga presa con ironia dal conduttore e dagli ospiti. Floris ironizza infatti: “Finalmente un tono istituzionale“. C’è poco da scherzare. Quando il premier Meloni ha detto a tutti espressamente di “abbassare i toni”, comprendendo tutte le forze politiche nessuna esclusa, dalle opposizione è stato risposto picche. Anzi, hanno alzato il tiro, inventando una altro caso, quello di Fazzolari. E queste sono le conseguenze. Nei salotti del mainstream si tollera e si invita ripetutamente una Ginevra Bompiani “incendiaria”.

Bompiani agghiacciante: “I problema anarchici è diventato un problema grazie a Meloni”

Quello che ha detto dopo è molto più grave, perché l’opininista e scrittrice ha sostanzialmente difeso gli anarchici. “Giorgia Meloni fin dal primo giorno si è creata il popolo dei nemici – molti nemici, molto onore -: prima gli studenti, poi i ragazzi che vanno ai rave e adesso i nemici perfetti, ideali, gli anarchici. Che sono nemici di tutti perché non riconoscono il potere, quindi non li difende nessuno, nemmeno la sinistra”. A quel punto il conduttore si fa serio, interviene e le fa notare: “Anche perché ci si difende da loro…”. L’invasata Bompiani sembra non capire: “Chi si difende dagli anarchici?”, chiede cadendo dal pero. “Beh la sorella di Elly Schlein per esempio, che ha subito un attentato rivendicato dagli anarchici. Così come le persone che hanno subito attentati”, osserva Floris, per un attimo sconcertato dalla superficialità e dalla scarsa solidarietà della Bompiani alle vittime.



Bompiani, la frase choc sugli anarchici

Dire che Ma lei fa ancora peggio: “Non hanno attentato a lei ma alla sua macchina. Non dico che fanno bene…”, continua la Bompiani. Insomma, inascoltabile e indecente. E il conduttore ha commentato, anche qui con un ironia fuori luogo: “Fortunatamente come Cospito sbagliano i tempi dell’esplosione, diciamo”. Lei imperterrita, non rendendosi conto della gravità delle sue parole ha proseguito il ragionamento agghiacciante”Dico solo che grazie a Giorgia Meloni in questo momento sta diventando un nemico reale”, chiosa la scrittrice. Sipario, pena infinita per tutto questo teatrino di falsità.