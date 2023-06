“Daniele Potenzoni è in Russia”, ecco il video che riaccende le speranze. “Portato via dai nomadi”

«Siamo convinti che questa sia la volta buona: lo Stato si svegli e faccia ciò che deve per cercare nostro figlio. Con questo video le nostre anime si sono riaccese: siamo convinti che Daniele sia ancora vivo»: a dirlo Francesco Potenzoni, il papà del ragazzo affetto da autismo e scomparso misteriosamente a Roma il 10 giugno del 2015.

A riaccendere le speranze di ritrovare in vita Daniele Potenzoni è un video, finito su Instagram e condiviso sui siti del Corriere della Sera e di Repubblica, in cui compare un ragazzo dalla somiglianza impressionante con il ragazzo romano. Il legale e il criminologo che seguono la famiglia presenteranno a breve una denuncia per chiedere in primo luogo alla Polizia Postale di acquisire quel video per analizzarlo e cercare di ricostruire quando e dove è stato girato.

Ecco il video del ragazzo in Russia

Nel breve filmato che è rimbalzato sulle bacheche facebook e instagram di molti utenti, si vede un ragazzo, sdraiato in un bosco, che indossa una felpa rossa e con vicino un bicchiere di birra. Il video termina con una voce fuori campo che in russo afferma: “Arnold Schwarzenegger nel film Terminator”.

Sui social è comparso anche un secondo filmato in cui si vede lo stesso giovani sdraiata a terra, visibilmente ubriaco, a cui viene dato un bicchiere di birra. Per il padre, Daniele potrebbe essere finito in un gruppo di nomadi, che per racimolare soldi improvvisano spettacolini in strada. “Quello che ci colpisce è la somiglianza della persona che compare – aggiunge -. Io ricordo bene che nei giorni in cui scomparve Daniele a Roma furono portati via dalla zona della stazione molti clochard che vivevano in quell’area: tra loro potrebbe esserci finito anche mio figlio”