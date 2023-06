Cicciolina fa arrestare il figlio: “Mi ha minacciato con un taser”. Divieto di dimora a Roma per il ragazzo

Convalida dell’arresto e divieto di dimora a Roma per Ludwig Koons, figlio di Ilona Staller, alias Cicciolina. La misura di sicurezza è stata disposta dal tribunale della Capitale nel procedimento per direttissima che si è tenuto oggi a Piazzale Clodio. Il trentenne è stato arrestato ieri dopo che i carabinieri della stazione La Storta hanno trovato un teaser nella casa in cui abita. Alla perquisizione si è arrivati ​​dopo la denuncia dell’ex pornostar che aveva detto ai carabinieri di essere stata minacciata dal figlio con l’arma per avere del denaro. “E’ vero che abbiamo battibecchi con mia madre, ma non l’ho mai minacciata”, ha detto Koons che si è difeso anche dicendo: “Non sapevo il taser fosse illegale”.

Il padre Jeff, un grande scultore

Il ragazzo è frutto del matrimonio dell’ex pornostar ungherese con Jeffrey Koons, più semplicemente conosciuto come Jeff Koons, un artista statunitense noto per le sue opere di gusto kitsch, che illustrano ironicamente l’american way of life e la sua tendenza al consumismo. Koons è considerato un’icona dello stile neo-pop e riconosciuto fra gli artisti più ricchi del mondo.

Deputata nel 1987

Icona della pornografia nazionale, insieme a Moana Pozzi, lanciata sul mercato cinematografico da Riccardo Schicchi, nel 1987 Ilona Staller, alias Cicciolina, fu eletta alla Camera nelle liste del partito radicale di Marco Pannella. Grazie alla legislatura intera che si concluse il 1992, Cicciolina percepisce un vitalizio di circa tremila euro , che era stato precedentemente ridotto.

La foto venduta 398 mila euro

Nel novembre del 2021 una foto di Ilona Staller e Koons fu venduta a 398mila dollari. Ci fu un asta segreta che si tenne nella suite presidenziale di un hotel di lusso di Dubai e che richiamò collezionisti di tutto il mondo a caccia di almeno una delle cento diapositive originali inedite della serie ‘Made in Heaven’, foto che immortalavano l’artista americano Jeff Koons e l’ex moglie Ilona Staller, in arte ‘Cicciolina’, per anni musa ispiratrice dell’artista più pagato al mondo