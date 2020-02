Cicciolina vuole scendere (di nuovo) in politica. “Ho fondato un nuovo partito, DNA: Democrazia, Natura e Amore. Visto l’andazzo di questo governo, sto pensando di entrare in politica. Mi candido se si va alle elezioni? Sì”. Ilona Staller, in arte Cicciolina, interviene a Un giorno da pecora. “Dove si colloca il partito? Al centro”, aggiunge, prima di tornare a parlare dei vitalizi. “Il mio vitalizio era di 3100 euro lordi, è diventato di 1000″, ribadisce, come già detto anche nella sua apparizione in Transatlantico.

Cicciolina polemica con Di Maio

La ex star del porno è reduce da una furiosa polemica con i Cinquestelle, responsabili del taglio dei vitalizi che l’hanno a suo dire troppo impoverita. “In questo governo ci sono grandi conflitti… invece di litigare sempre dovrebbero risolvere problemi basilari, c’è gente che non ha lavoro, piccoli imprenditori che si sono suicidati. Vorrei capire perché gli ex senatori riavranno i vitalizi… gli ex deputati sono pecore nere, avranno solo calci in culo? Non è giusto, c’è qualcosa che non mi quadra”, si sfoga l’ex attrice porno. Ilona Staller si riferisce ai ricorsi presentati dagli ex parlamentari e vinti da alcuni senatori che hanno indotto Palazzo madama a ripristinare i vitalizi.

“A me – attacca Staller – non può fregare niente di Di Maio, di quello che fa in piazza. Mi pare sia stato mandato via dal suo gruppo… una volta vendeva le bibite e ora è ministro”. “Dico una cosa: se in campagna elettorale avessi promesso a tutti il reddito di cittadinanza – incalza -, oggi sarei stra-ministro, anzi, starei a Strasburgo…”. Poi l’ex parlamentare attacca ancora l’ex capo politico del M5S: “Da 3.100 lordi che prendevo, mister ‘genio’ (dice riferendosi a Di Maio, ndr) mi ha ‘messo’ mille euro al mese… nel frattempo potevo anche morire di fame se non mi davo da fare. Ma con un governo così mi sa che me ne vado dall’Italia”. Ma questi erano pensieri di ieri, oggi Cicciolina ha cambiato idea e addirittura ha in animo di lanciare un partito. Vedremo cosa accade nella prossima puntata del tormentone inscenato sui vitalizi dall’ex pornoattrice.