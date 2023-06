Boom dell’occupazione in Italia, i consulenti del lavoro: “Il Sud traina”. Male solo la Campania

Il Mezzogiorno traina l’occupazione italiana. Tra il 1° trimestre del 2019 e il 1° trimestre del 2023 su 474mila nuovi lavoratori, più della metà risiedono al SUD (262mila, il 55,3% del totale). Il tasso di crescita nell’area è più che doppio rispetto al resto del Paese (4,4%) e continua ad aumentare nell’ultimo anno a un ritmo del 3,1%. È una delle fotografie, diffusa oggi in anteprima, scattate dall’indagine della Fondazione studi CONSULENTI del lavoro, dal titolo ‘Italiani e lavoro nell’anno della ripartenza’, che ha elaborato ad hoc gli ultimissimi dati Istat relativi al 1° trimestre 2023. Tra le ragioni del buon risultato del SUD, l’approfondimento individua l’effetto traino delle costruzioni (+19,1%) e dei servizi di informazione e comunicazione (+42,8%), cui sono legati i processi di trasformazione digitale delle aziende.

Puglia in testa , De Luca arranca

È la Puglia la regione ad aver reagito in maniera più favorevolmente al ‘traino’ del lavoro al Sud dal primo trimestre del 2019 allo stesso periodo del 2023, stando allo studio dei Consulenti del lavoro,” con 100.000 occupati in più ha registrato un aumento netto dell’8,6%”. A seguire c’è la Sicilia, “che ha visto crescere la propria base occupazionale di circa 93.000 unità (+7,2%)”, e “anche la Calabria ha conosciuto un discreto miglioramento (+5%), mentre la Campania (+1,7%) non ha registrato significativi passi avanti.

Crescono assunzioni senior

Avvicinando la lente, argomentano i professionisti, “si nota come a essere cresciuta nel Mezzogiorno sia l’occupazione nella fascia 15-34 anni (5,5%) e, in particolare, in quella 55-64 anni (14,8%)”, dunque i giovani e i ‘senior’, dopo il Covid, “sono stati i più richiesti dal mercato, con un aumento rispettivamente del 5,4% e del 14,8%. Le cause del fenomeno – si stima – risiedono nella contrazione occupazionale delle fasce anagrafiche centrali e nel loro calo demografico (-11,7%), che ha dirottato le imprese verso l’offerta più disponibile”, abbracciando due segmenti d’età distanti tra di loro.

FdI : “Governo ispira fiducia”

“La crescita occupazionale al Sud è la conferma che l’azione del governo Meloni ispira fiducia – afferma il vice capogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi- e vede anche la mia regione, la Calabria, grazie all’impegno del presidente Occhiuto e del centrodestra, recuperare il terreno perso negli ultimi decenni. Ci sono prospettive ulteriormente incoraggianti dati dai fondi del Pnrr e dai fondi di coesione che vedranno il nostro Esecutivo collaborare con tutte le Regioni, senza nessuna discriminazione politica”.