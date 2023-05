Urso: “Dal governo attenzione massima sul Sud, è strategico per l’Italia e per l’Europa”

“Il Mezzogiorno è un territorio su cui l’attenzione del governo è massima, soprattutto adesso che i nuovi equilibri geopolitici aprono nuovi spazi di crescita”. A dirlo è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio inviato al Forum internazionale “Verso Sud”, realizzato a Sorrento da The European House Ambrosetti. “Il Sud Italia, vista la sua posizione strategica nel Mediterraneo – ha aggiunto il ministro – è in grado di collegare le periferie più estreme del mondo al cuore della grande manifattura europea e ha pertanto l’opportunità di divenire l’hub energetico e manifatturiero dell’Europa e dell’Italia”.

Urso: “Dal governo massima attenzione per il Sud”

“Energia, materie prime, dati hanno bisogno e fretta di viaggiare: noi – ha spiegato il ministro – dobbiamo adoperarci rapidamente perché le nuove infrastrutture fisiche e digitali trovino la loro ubicazione nel nostro Paese. Anche sulla scorta di esperienze di successo di progetti innovativi come la Megafactory di Enel, l’investimento di St Microelectronics a Catania o gli impianti Vestas a Taranto, il Sud può avviare una nuova stagione di investimenti con ricadute rilevanti sull’occupazione”.

L’obiettivo di ridurre i divari e renderlo attrattivo per i giovani

“Occorre mettere a sistema – ha chiarito Urso – agevolazioni e strumenti per ottenere il massimo risultato: penso al Piano di Ripresa e Resilienza che destina all’Italia meridionale circa 82 miliardi o alle Zone Economiche Speciali (Zes), nelle quali importanti semplificazioni burocratiche e fiscali possono attrarre nuovi investitori, anche esteri”. “A Sorrento, in queste due giornate, le istituzioni, le imprese e gli enti locali riuniti hanno la possibilità e il compito di fornire spunti e trovare strumenti per valorizzare il Mezzogiorno, intraprendere un percorso di riduzione dei divari con le altre aree del Paese e fermare o invertire – ha detto Urso – il flusso emigratorio di tanti giovani talenti, minando alla base il futuro di queste regioni”. “Sono sicuro che lavorando insieme, a tutti i livelli – ha concluso il ministro – riusciremo a costruire un domani di sviluppo non solo del Mezzogiorno, ma dell’intero Paese”.