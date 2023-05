Made in Italy, dai licei al Fondo sovrano: la legge in Cdm la prossima settimana

È attesa in Consiglio dei ministri la prossima settimana la legge quadro sul Made in Italy. Il ddl, collegato alla manovra e messo a punto messo a punto dal ministro Adolfo Urso, secondo quanto emerso, conterrà norme che vanno dal contrasto alla contraffazione alla semplificazione, fino all’istituzione dei licei del Made in Italy e di un fondo sovrano.

Cosa c’è nella legge quadro sul Made in Italy

Il fondo sovrano. Con la legge delega è prevista la nascita di un fondo sovrano finalizzato a sostenere le imprese con alto potenziale e quelle sistemiche nell’approvvigionamento di materie prime ed energia. Il fondo, che ha dunque l’obiettivo è di sostenere le filiere strategiche nazionali, investirà a condizioni di mercato e sarà di natura pubblico/privata, con investimenti del ministero dell’Economia, di Cdp e le casse previdenziali professionali. L’obiettivo è di mobilitare nella prima fase risorse pari a circa 1 miliardo di euro.

Licei del Made in Itay. Dovrebbero partire nell’autunno 2024 i nuovi licei del Made in Italy collegati ai principali distretti industriali. L’obiettivo è di formare nuove professionalità capaci di operare nel campo delle eccellenze italiane dall’agroalimentare alla moda. Competenze specializzate per potenziare la spinta all’export e la crescita dei brand italiani.

Semplificazioni. Nella legge delega troveranno spazio anche tutta una serie di semplificazioni normative in favore del Made in Italy. Allo studio, per esempio, le norme di snellimento burocratico per superare alcune barriere all’ingresso nei mercati internazionali. Tra le varie misure, il ministro ha annunciato nei giorni scorsi norme “per la semplificazione dell’estrazione di materie prime per l’industria della ceramica” che, ha spiegato, è stata fortemente penalizzata dalla guerra in Ucraina. In arrivo anche “interventi legislativi per incentivare start up per la lavorazione nuovi materiali” nel settore tessile.

La guerra alle contraffazioni. Nel provvedimento anche le disposizioni per introdurre nuovi strumenti per la lotta alla contraffazione. Secondo la Coldiretti, il solo cibo taroccato, dal falso olio di oliva made in Italy al “parmesan” si arriva a un valore di 100 miliardi di euro nei paesi del G20.

I tempi. Dopo il via libera del Consiglio dei ministri la legge delega approderà al Parlamento dove intanto è in corso nella Commissione Attività produttive l’indagine conoscitiva su “Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell’impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi”. Gli esiti dell’indagine saranno utili per valutare gli emendamenti alla delega. I decreti attuativi sono invece attesi entro 12 mesi dall’approvazione della delega.