Anche Aldo Cazzullo fa disinformazione sulla storia di Fratelli d’Italia: qualche “perla”

Non sapevamo che Fratelli d’Italia doveswse la sua nascita ad una scissione da An guidata da Alessandra Mussolini. Questa a dir poco strampalata tesi non è stata sostenuta in qualche bar o in qualche dubbio post sui social da parte di qualcuno che non conosce la politica italiana. Ma è stata offerta ai lettori del “Corriere della Sera” da un noto e informato giornalista come Aldo Cazzullo che rispondendo ad un lettore nella rubrica delle lettere ha scritto con riferimento al viaggio di Fini in Israele e alla sua frase sul “Male assoluto”. L’editorialista e scrittore ha sostenuto che «questa frase generò una scissione e la nascita di una nuova destra che oggi è al governo». Eh no, l’unica scissione seguita al viaggio di Fini fu quella di Alessandra Mussolini. Che lasciò An per fondare Azione Sociale e presentarsi poi alle Europee del 2004 col cartello di Alternativa Sociale assieme a partiti di estrema destra. Ma da quella scissione e da quella frase non è nata una nuova destra né Fratelli d’Italia.

FdI non è nata da “una costola di An”

Cazzullo naturalmente non è il solo a tentare di riscrivere la storia della Destra e di Fratelli d’Italia. Prima di lui anche Benedetta Tobagi che su “Repubblica” una decina di giorni fa ha sostenuto: «Fratelli d’Italia è nato come scissione a destra da Alleanza nazionale, erede del Msi (Meloni accusava Fini di aver ucciso la destra in Italia)». Altra grande castroneria, pessimo esempio di ignoranza politica e di disinformazione. Fratelli d’Italia è nato nel 2013 da una scissione dal Popolo della Libertà e l’accusa della Meloni a Fini non risale ai tempi di Alleanza Nazionale ma ai tempi del Futuro e Libertà, il partito fondato da Fini dopo aver rotto con Berlusconi e il Popolo della Libertà, il partito unico da lui voluto.

Il “vizio” di fare disinformazione sulla nascita di FdI

Se questa è la disinformazione su Fratelli d’Italia, figuriamoci quella sulla storia del Msi “criminalizzato” di continuo. Eppure i libri sulla storia della Destra e di Fratelli d’Italia ci sono. I più importanti, i più completi, naturalmente, quelli scritti da Adalberto Baldoni. Basterebbe andare su www.destralibri.it per trovare i più recenti o su qualsiasi altro sito o entrare in libreria. Saremmo curiosi di sapere quali sono le fonti di Cazzullo e della Tobagi dove trovare queste “perle” di “riscrittura” della storia di Fratelli d’Italia.