Von der Leyen in Emilia Romagna con Meloni. Lollobrigida: “Servono deroghe alle norme Ue”

Il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen domani sarà in Emilia Romagna per constatare la situazione nelle zone alluvionate. Il premier Giorgia Meloni, dopo averla accolta a Bologna, sorvolerà con lei l’area in elicottero. Poi, insieme, faranno un punto stampa e successivamente il premier tornerà a Roma per un nuovo Consiglio dei ministri, fissato alle 18, durante il quale sono attese ulteriori decisione sulla gestione dell’emergenza.

Von der Leyen con Meloni in Emilia Romagna

La visita di von der Leyen appare particolarmente significativa alla luce di quanto spiegato dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida nel corso del question time alla Camera. “Tenuto conto dell’estrema gravità della situazione, ho già dato disposizioni affinché gli uffici richiedano alla Commissione europea l’attivazione degli strumenti più opportuni a sostegno delle imprese”, ha spiegato il ministro.

Lollobrigida: “Necessarie deroghe temporanee alla normativa Ue”

“Nel corso del consiglio del 30 maggio prossimo ribadirò la richiesta di lavorare anche a deroghe da applicare sugli strumenti finanziari, e non solo, compatibili al rilancio rapido delle culture in quell’area”. “In questo modo – ha aggiunto Lollobrigida – potranno essere attuate misure straordinarie. Si rende necessario prevedere una serie di deroghe temporanee anche alle normative europee per essere davvero efficaci ed efficienti e quindi confidiamo che ci sia solidarietà nell’ambito dei Paesi che la compongono”.

Un nuovo Cdm sull’emergenza maltempo

All’ordine del giorno del Cdm di domani, secondo quanto trapelato, dovrebbe esserci l’estensione dello stato di emergenza anche alla Regione Marche. Non dovrebbe esserci, invece, la nomina del commissario per l’emergenza: “È ancora presto”, hanno riferito infatti fonti di governo, citate dall’agenzia di stampa Adnkronos.

L’incontro tra Meloni e il presidente dell’Angola João Manuel Gonçalves Lourenço

Oggi, invece, il premier ha incontrato il presidente della Repubblica dell’Angola João Manuel Gonçalves Lourenço, in occasione della sua visita di Stato in Italia. Al centro dei colloqui, l’ulteriore rafforzamento delle relazioni economico-commerciali, soprattutto in campo energetico, dell’agroindustria e della transizione ecologica. L’incontro ha inoltre offerto l’opportunità per discutere delle principali crisi regionali, con particolare attenzione al Sudan e alla Regione dei Grandi Laghi. I due leader hanno ampiamente condiviso l’importanza di assicurare la stabilità e la prosperità del Continente africano, nell’ottica di costruire un partenariato paritario e reciprocamente vantaggioso. Insomma, un altro passo per la costruzione del “Piano Mattei” per l’Africa è stato compiuto.