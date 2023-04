Meloni incontra il premier del Burundi: “Il dialogo con l’Ue riprenda. L’Italia ascolta l’Africa” (Video)

Prosegue l’impegno del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per rafforzare i rapporti tra Italia e Stati africani, anche in un’ottica europea. Il premier, infatti, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il primo ministro del Burundi, Gervais Ndirakobuka. Al centro del colloquio, informa la presidenza del Consiglio, “il rafforzamento delle relazioni bilaterali, la stabilizzazione della regione dei grandi Laghi e l’impegno italiano, anche in ambito europeo, nel continente africano”.

Meloni incontra il primo ministro del Burundi

“L’Italia intende collaborare con le Nazioni africane perseguendo un approccio paritario e non predatorio ed è attenta ad ascoltare il punto di vista della dirigenza locale. Il viaggio in Etiopia e l’incontro di oggi confermano l’attenzione del governo per l’Africa, in vista dei prossimi impegni multilaterali che avranno luogo a Roma: il Vertice sui sistemi alimentari Stocktaking Moment di luglio e la Conferenza Italia-Africa in autunno”, prosegue la nota. Si tratta, in tutta evidenza, di un ulteriore passo propedeutico alla costruzione di quel Piano Mattei per l’Africa che il governo italiano presenterà proprio in occasione del summit intergovernativo Italia-Africa organizzato per ottobre.

L’Italia vuole “contribuire alla ripresa del dialogo politico tra Burundi e Ue”

“Sono lieta di aver accolto oggi a Palazzo Chigi il primo ministro del Burundi, Gervais Ndirakobuca. Intendiamo sostenere il loro processo di crescita, incoraggiare la stabilizzazione della regione dei Grandi Laghi e contribuire alla ripresa del dialogo politico tra Burundi e Ue”, ha scritto poi su Twitter Meloni.