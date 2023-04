Meloni verso il summit di ottobre sull’Africa: in quell’occasione il governo presenterà il Piano Mattei

Il ‘Piano Mattei’ per l’Africa, l’ambizioso progetto con cui il governo punta a trasformare l’Italia in un hub energetico e a rilanciare la cooperazione tra il Belpaese e il continente africano, ha una deadline. L’annuncio da parte della premier Giorgia Meloni è arrivato ieri durante la missione istituzionale in Etiopia. Sarà il summit intergovernativo Italia-Africa in programma a ottobre “l’occasione giusta per presentare definitivamente il nostro Piano Mattei, sul quale stiamo collaborando con i paesi africani”, ha annunciato la presidente del Consiglio.

Meloni è arrivata a Addis Abeba con l’obiettivo di rinsaldare le relazioni con un Paese che l’Italia ritiene “cruciale” per la stabilità dell’intera regione del Corno d’Africa, soprattutto per quanto riguarda la gestione del fenomeno migratorio e il contrasto al traffico di esseri umani. L’Etiopia, dove attualmente si contano 823 mila rifugiati e 4,2 milioni di sfollati, è infatti tra i Paesi che hanno beneficiato del decreto flussi 2022 e rappresenta un crocevia per i flussi che attraversano le frontiere orientali dell’Africa verso il Sudan fino alla Libia.

Meloni – primo capo di un governo occidentale a fare tappa in Etiopia da quando sono cessate le ostilità in Tigrè – è stata accolta in aeroporto dal primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali: è la terza volta che i due leader si vedono, da quando Meloni è approdata a Palazzo Chigi. Nelle dichiarazioni alla stampa la premier ha ricordato “l’ottima amicizia” con il premier d’Etiopia e ha rilanciato le ambizioni italiane nel continente: “C’è un protagonismo italiano in Africa, complessivamente, e nel Corno d’Africa, che per noi è cruciale e sensibile per diverse materie”, ha scandito la leader di Fdi, ricordando che “l’Etiopia è uno snodo di molte cose. E’ un Paese la cui stabilità per la regione del Corno d’Africa è fondamentale. E’ un Paese con il quale l’Italia vanta storiche relazioni importanti, che io intendo rafforzare”.

Il supporto italiano all’Etiopia, ha assicurato la premier, si farà sentire con investimenti in vari settori a partire dalle infrastrutture. Ma anche con un sostegno di tipo finanziario: “Ce ne stiamo occupando, come stiamo facendo, in una situazione molto diversa, con la Tunisia”, ha inoltre sottolineato Meloni ribadendo l’impegno italiano per lo “sblocco dei finanziamenti” destinati al Paese nordafricano.

Nell’agenda di oggi di Meloni anche un faccia a faccia con il presidente dell’Unione Africana Moussa Faki Mahamat. Nella serata di venerdì l’incontro con il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud. “Ad Addis Abeba – ha scritto Meloni su twitter – ho avuto il piacere di incontrare anche il Presidente somalo @HassanSMohamud. La Somalia troverà sempre nell’Italia un partner privilegiato e solido nel sostenere gli sforzi volti a rafforzare le istituzioni somale e la stabilità dell’intero Corno d’Africa”.

Oggi invece per Meloni è in programma un trilaterale con primo ministro etiope e presidente somalo e una visita all’Istituto italiano di cultura Galileo Galilei, la più grande scuola italiana all’estero con circa 900 iscritti.