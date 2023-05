Venezia, «stanchi di chi fa pipì davanti casa: wc a 1€». La provocazione di un 20enne scatena la bufera social

Neanche codici, norme ad hoc e sanzioni severe contro i turisti maleducati che a Venezia bivaccano, si spingono oltre i limiti della decenza, o peggio ancora, mettono a rischio la propria e l’altrui incolumità, riescono a contenere il continuo proliferare di turisti maleducati mordi e fuggi. Quelli che, ormai è cronaca quotidiana, consumano alimenti e bevande intralciando la circolazione pedonale. Si tuffano in Laguna – o semplicemente bagnano in acqua i piedi –. O si accampano abusivamente per calli e campielli. E, cosa peggiore di tutte, espletano bisogni fisiologici in luogo pubblico. Così, la protesta contro visitatori occasionali e avventori in arrivo da ogni parte del globo, riparte dai residenti: e trova nuovo slancio nell’iniziativa, provocatoria ma centrata, di uno studente che vive a pochi passi dall’imbarcadero di Sant’Angelo…

Venezia, “Wc a 1 euro”: la provocazione di un 20enne scatena una bufera social

Il giovane – come riferisce il Tgcom24 oggi «un 20enne romano arrivato da poco in centro storico per lavoro» – esasperato dall’inciviltà incontenibile dei viaggiatori di passaggio per la Laguna, ha appeso un cartello alla porta di casa con la scritta “Wc 1 euro”. Una chiara sollecitazione a buon senso e buon gusto, contro gli sfregi inferti sempre più platealmente alla città. Ma la sua iniziativa è finita sui social, scatenando le reazioni più diverse. E, immancabilmente, nuove polemiche. Una bufera che ha indotto il ragazzo a spiegazioni e giustificazioni, affidate a La nuova Venezia. Chiarimenti in cui il ragazzo spiega: «Era solamente una provocazione… io e il mio coinquilino eravamo stanchi delle persone che ci facevano la pipì fuori casa. Allora abbiamo attaccato il bigliettino».