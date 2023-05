Schlein contestata alla Sapienza, gli studenti la respignono: “Dov’era il Pd? Basta passerelle” (video)

La patetica rincorsa ad accaparrarsi il popolo delle tende va di traverso ad Elly Schlein, che è stata abbondantemente “spernacchiata” dagli studenti universitari de La Sapienza di Roma. Che stanno protestando da giorni contro il caro affitti. “Amici, eccomi qua”. E i ragazzi la contestano, la accusano di vorere “fare passerella” per “mettere cappello” alla loro iniziativa. Mentre il Pd «da anni non sostiene il diritto allo studio». Già, “dov’era il Pd?” scandiscono gli studenti piuttosto imbufaliti, come racconta in video molto illuminiante del Corriere della Sera.

«Il Pd qui non è gradito, non vogliamo passerelle». Elly Schlein fa visita alla “tendopoli” organizzata dagli studenti contro il “caro affitti” e alcuni studenti che partecipano alla protesta non gradiscono. «Il Pd è responsabile di questo sfacelo», ha urlato una ragazza che, insieme agli altri contestatori, fa parte della lista studentesca ‘Cambiare rotta’.

Schlein contestata dagli universitari: “A che titolo vieni qui?”

«A che titolo venite qui?», la apostrofano. La Schlein risponde col registro di sempre: «Io sono segretaria del Pd da sei mesi». Per lei esiste un “prima e un dopo di lei”. Giai a ricordarle cosa ha fatto o non ha fatto il partito di cui è segretaria. Ridicolo: «Nel mio percorso di impegno politico e universitario, e anche come amministratrice, mi sono impegnata sul problema del diritto alla casa; e il Pd nel suo Congresso ha messo al centro il diritto all’abitare e il diritto alla casa. Non pensiamo al passato, pensiamo al futuro», ha aggiunto la leader dem. Eh no, non attacca: gli studenti non vogliono sapere storie, non vogliono scuse puerili. «A Bologna sono stati manganellati sgomberati universitari per il diritto alla casa. Lei cosa ha da dire alla sua città?», hanno detto gli attivisti di Cambiare Rotta; tra l’altro i più a sinistra tra le organizzazioni universitarie. “Il partito democratico non è questa grande forza politica che difende il diritto all’abitare”.

Gli studenti della Sapienza: “Il tuo partito non ci ha mai sostenuto. Basta passerelle”

“Il suo partito ha abolito l’equo canone – dice uno studente nel video- . Il tuo partito faceva parte del governo Draghi- le ricorda-: e gli studenti venivano manganellati quando scendevano in piazza per prostestare contro il meccanismo della scuola-lavoro”. La Schlein non se l’aspettava, era andata per fare “passerella” ma la “visita” agli studenti delle tende si è risolto in un autogol clamoroso. Era visibilmente imbarazzata. Un capannello di studenti gli spiattella in faccia le parole vuote. Il problema è la credibilità, che in tanti anni di figuracce il Pd si è decisamente bruciato, fanno notare alla segretaria. Qualcuno le ricorda il campus “aperto” nel 2021 da Nicola Zingaretti all’incrocio tra via della Vasca Navale e vicolo Savini, vicino l’Università Roma Tre”, rammenta il Giornale. Fu presentato in pompa magna. ” In realtà ad oggi è ancora tutto chiuso, sprangato, i 200 posti del tutto inutilizzati. La solita burocrazia ha impedito di sbrigare tutte le pratiche necessarie. E ancora devono essere fatti i bandi per assegnare le stanze, quindi probabilmente tutto rimarrà fermo almeno fino al prossimo autunno”.

L’unica certezza sono i fondi stanziati dal governo

Il tutto mentre Palazzo Chigi, ha dato subito ascolto alle proteste, sbloccando i 660 milioni previsti dal 2022 per gli alloggi universitari. Fa ridere che oggi i giornaloni vogliano addossare anche questa problematica a un governo in carica da sei mesi. Le uniche due notizie certe di questa polemica è che Elly Schlein e il Pd sono stati apertamente contestati in questa ridicola corsa ad “esserci”. La seconda notizia è lo stanziamento del governo Meloni per gli alloggi universitari. Fondi che sono stati sbloccati dopo una veloce trattativa con Bruxelles.

Ma la Schlein ha pure il coraggio di fare la rosicona, osservando che «le risorse annunciate dal governo vanno più verso le realtà private, quindi non diventano strutturali». Non c’è da sorprendersi se l’anno presa a male parole. Tanto in serata è andata a farsi “coccolare” Da Formigli su La7…