Schlein alla manifestazione dei sindacati, Conte dà forfait: altro che alleanza a sinistra

Neanche la condivisa e proclamata ostilità al decreto lavoro riesce a far fare squadra a Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il provvedimento è, invece, il terreno sul quale la segretaria Pd e il leader M5S si allontano ancora di più, dando la misura di quanto la competizione per accaparrarsi i voti a sinistra prevalga su qualsiasi contenuto di merito.

La Schlein in piazza con i sindacati, Conte pensa alla sua manifestazione

La Schlein, infatti, sabato sarà in piazza a Bologna con i sindacati. Conte no: si è smarcato e ha annunciato la volontà di organizzare sul tema una manifestazione a giugno. Insomma, divisi sebbene entrambi abbiano additato il dl Lavoro come qualcosa di indecente: “Decreto precarietà”, l’ha definito Conte; “decreto ricattabilità”, ha detto Schlein, in una gara infinita anche negli slogan.

La foto di Firenze è giù superata

Ieri la segretaria Pd è intervenuta al convegno della Cgil sulla precarietà, che si è tenuto nel luogo simbolico della Leopolda: “Siccome siamo in un luogo particolare, sarà mia e nostra cura in questo nuovo corso del Partito democratico cercare di ricostruire con umiltà una relazione basata sull’ascolto e basata anche sul riconoscimento degli errori fatti negli anni precedenti, e che hanno prodotto fratture sociali profonde con voi, con le lavoratrici, con i lavoratori e con le rappresentanze sindacali”, ha detto. “Con Schlein c’è la possibilità di coltivare un dialogo in prospettiva sempre più intenso”, ha detto Conte a 5 minuti su Rai Uno. Intanto, però, ad appena due mesi dalla manifestazione di Firenze, la foto di Schlein, Conte e Landini insieme e sorridenti appare già un ricordo sbiadito.