Schillaci ricorda Umberto Veronesi: ha dedicato la propria vita alla lotta contro i tumori

Parole sentite, quelle di Orazio Schillaci su Umberto Veronesi. «È stato per tanti anni eccellente interprete del proficuo dialogo tra il mondo medico-scientifico e quello politico-istituzionale». Iò ministro della Salute lo afferma in un messaggio inviato alla cerimonia per il ventennale della Fondazione Umberto Veronesi. «Ha dedicato la propria vita alla lotta ai tumori, alla ricerca e al progresso della scienza, al benessere della comunità e dei propri pazienti, in particolare delle persone più vulnerabili, i più piccoli e le donne».

Schillaci su Veronesi: ricerca e prevenzione sono priorità

«Dal 2003 la Fondazione è impegnata a rinnovarne giorno dopo giorno i valori e la missione, sostenendo la scienza investendo con lungimiranza su giovani ricercatrici e ricercatori – nostro vero patrimonio – promuovendo la prevenzione oncologica, l’informazione, diffondendo la cultura scientifica». Per questo Schillaci rivolge un sentito ringraziamento a tutte le donne e agli uomini della Fondazione Veronesi.« La giornata offre un importante spazio di confronto sulla ricerca e la prevenzione che sono prioritari anche nella nostra azione».

«Bisogna investire, è fondamentale»

«Molte patologie tumorali sono prevenibili e per questo stiamo investendo con forza sulla promozione di corretti stili di vita per contrastare fattori di rischio così come per aumentare le adesioni ai programmi di screening del Servizio sanitario nazionale», ha aggiunto il ministro della Salute. «Allo stesso tempo è fondamentale continuare a investire nella ricerca scientifica e nell’innovazione per rendere il cancro sempre più curabile e offrire ai malati oncologici cure e assistenza sempre più efficaci e appropriate garantendo ai pazienti e ai loro familiari una qualità di vita migliore. Sono certo che per superare queste sfide potremo continuare a contare anche su di voi».