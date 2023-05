Pescara, 13enne precipita dalla finestra di scuola: è grave ma non in pericolo di vita. Incerta la dinamica

Si trova ancora al pronto soccorso la ragazzina di 13 anni che questa mattina a Pesca, all’incirca verso le 9.30, mentre nella scuola media 11 Febbraio ’44 di Via strada Colle pineta erano in corso le lezioni, è precipitata dal secondo piano dell’istituto, seminando panico e sconcerto tra i presenti… Ha semplicemente detto all’insegnante che voleva prendere una boccata d’aria. Poi è andata verso la finestra della propria classe, e da lì è improvvisamente caduta, raccontano le prime notizie sulla vicenda. I soccorsi sono scattati immediatamente: e un’ambulanza, dopo aver stabilizzato la 13enne e assicurato le prime cure, l’ha trasportata tempestivamente in ospedale, dove la ragazza è arrivata in codice rosso.

Pescara, 13enne precipita dalla finestra di scuola

Le notizie da quel momento in poi arrivano frammentate e imprecise. E sulle prime si parla di una situazione grave. Sono ore concitate quelle che seguono, ore in cui i medici dell’ospedale che la prendono in cura sottopongono la 13enne a vari accertamenti, tra cui la Tac, per capire quali e quanti traumi la ragazzina possa aver riportato nella caduta. Intanto, mentre i sanitari monitorano costantemente la situazione, a scuola intervengono sia la polizia che i carabinieri, impegnati a ricostruire l’accaduto. Con la polizia scientifica al lavoro sui rilievi del caso. Poi, poco fa, i primi aggiornamenti medici fanno tirare, per nella complessità della situazione, un sospiro di sollievo.

I medici: nella caduta ha riportato fratture multiple ma non ci sono lesioni agli organi vitali

Il responso dei primi controlli effettuati in ospedale rassicura sullo stato della 13enne che questa mattina è finita sull’asfalto del piazzale esterno del plesso scolastico che frequenta. Dove l’hanno trovata i soccorritori, a pochi metri di distanza dal cancello di ingresso. Un volo che le ha provocato, stando alle informazioni dei sanitari, fratture multiple – e quindi rimarrà ricoverata – ma che fortunatamente non le ha causato lesioni ad organi vitali.

Dalla scuola, nessuna dichiarazione sull’accaduto

Al momento, come precisa il sito de Il Pescara, «dalla scuola non rilasciano dichiarazioni. E gli operatori riferiscono che la dirigente scolastica non è nell’istituto. All’esterno della struttura, molti genitori che arrivano per chiedere informazioni o per riprendere i figli. Per i compagni di classe della ragazza è stato subito disposto il supporto psicologico: non è chiaro, al momento, se abbiano assistito alla scena».