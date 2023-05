Milano, ritrovato il neonato rapito dal padre egiziano: stava provando a scappare dall’Italia

Ritrovato il neonato di due mesi che lo scorso 3 maggio era stato rapito dal padre all’ospedale di Magenta. L’uomo è stato bloccato dalla Polizia locale alla stazione di Milano San Cristoforo, dopo un tentativo di fuga. Gli agenti lo hanno arrestato per resistenza e tentata rapina. Si tratta di un trentenne di origini egiziane. Al momento del ritrovamento, il neonato è apparso in buone condizioni e, su disposizione del tutore nominato dal Tribunale, è stato nuovamente ricoverato in un ospedale. “Un’azione tempestiva degli agenti”, commenta l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli. (ITALPRESS).