Migrante si abbassa i pantaloni e molesta una donna: paura sul treno Milano-Monza

Milano nell’occhio del ciclone per l’emergenza sicurezza. Alle violenze, alle aggressioni, ai borseggiamenti si aggiunge un ultimo caso noto verificatosi su un treno: una nuova molestia sessuale sulla tratta che dalla stazione di Milano Porta Garibaldi si stava dirigendo a quella di Monza. In questo tragitto di poche decine di minuti uno straniero ha molestata sessualmente una donna dopo essersi calato i pantaloni. La vittima ha avuto una prontezza di riflessi tale, da prendere il telefono e riprendere quanto stava accadendo. Nel breve video si vede l’uomo attraversare le portine basculanti – riporta la notizia il Giornale- tra due vagoni con l’organo genitale tra le mani. Si è diretto quindi verso il volto della donna seduta al suo posto. Nel video si sente la voce della donna: ” Spostati! Ti ho detto che ti devi levare, io adesso ti denuncio”. Lo straniero capisce di essere stato ripreso e lascia il vagone di corsa.

Domani Piantedosi a Milano

Un episodio orribile, tra i tanti. Domani il ministro dell’Interno Piantedosi sarà a Milano. Anche il sindaco Sala finalmente ha fatto marcia indietro, ammettendo che la città ha grossi problemi di sicurezza che non sa gestire da solo. Dopo averli negati a lungo, ora ha invocato l’esercito. Su quest’ennesimo atto osceno perpetrato su un treno c’è la rabbia del centrodestra, visto che da tempo sui treni viaggiare sta diventando un incubo, tra molestie e aggressioni ai capotreno che chiedono un biglietto che i migranti non hanno, pretendendo di rimanere sui vagoni e malmenando i controllori. “Cos’altro deve accadere in città affinché ci sia una reale presa di coscienza che la sicurezza non c’è?”, scrive l’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca; condividendo a sua volta il video sui profili social e rivolgendosi direttamente al sindaco Beppe Sala.

Stupri e rapine alla stazione Centrale: Sala ammette l’emergenza

Se dilaga un senso di insicurezza generale, dall’altra paradossalmente chi delinque si sente protetto. Le immagini del video – prosegue l’eurodeputato- ” denotano la profonda sicurezza di chi sa che in Italia, qualsiasi cosa si faccia, non si pagherà il conto. Pensiero purtroppo giusto. In Francia queste scene non le vedi e se succede è un’eccezione, qui la regola. Sì all’accoglienza, ma esigo rispetto da chi arriva”, scrive un utente sui social. Ad accentuare l’insicurezza i troppi immigrati che irregolarmente stanziano sul territorio, ma soprattutto nei pressi della stazione Centrale.