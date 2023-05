Lucia Annunziata si è dimessa, anzi no. “Resto altre 4 puntate”. Poi si commuove (video)

“Qualcuno ha sentito delle mie dimissioni ma voglio precisare che, secondo gli accordi con l’Azienda, lascerò questa trasmissione ma completerò la stagione andando avanti con le puntate fino a fine giugno“. Con queste parole, Lucia Annunziata, in collegamento con il Tg3, prima dell’inizio della trasmissione da lei condotta ‘Mezz’ora in più’, per il consueto annuncio dei temi affrontati e degli ospiti della puntata, ha chiarito che la sua esperienza in Rai, dopo lo “strappo” politico e le accuse contro il governo Meloni, non è ancora finita ma durerà ancora 4 puntate.

Lucia Annunziata e la Rai, l’addio e le ultime trasmissioni

In settimana la giornalista salernitana aveva detto addio alla Rai con parole forti. “Non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque”, aveva detto Lucia Annunziata.

Poi, nel corso della trasmissione, in collegamento con Lino Bacchilega, direttore della coop di braccianti agricoli Cab Ter.Ra., la conduttrice si è commossa quando ha saputo che gli agricoltori hanno scelto di allagare i campi per far defluire le acque. “er rimettere in piedi frutteti e vigneti, ci vorranno almeno cinque anni”, ha detto Bacchilega. Lucia Annunziata ha continuato l’intervista con la voce rotta dalla commozione.