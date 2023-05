Figuraccia della Boldrini sulle riforme. Bocchino attacca, lei balbetta: “Adesso… perché…” (video)

Momenti di tensione, l’altra sera, a “Piazza Pulita“, dove l’asse Formigli-Boldrini ha provato a mettere in difficoltà l’unica voce controtendenza della solita trasmissione costruita per attaccare il governo e la maggioranza di centrodestra. Italo Bocchino, direttore editoriale del “Secolo d’Italia“, ha dovuto ingaggiare un duello prima con la Boldrini, poi con lo stesso Formigli, che per dare ragione all’ex presidente della Camera si è rivolto in modo offensivo nei confronti del proprio ospite. “Bocchino, non dica cavolate!”. Poco prima, a proposito di migranti e di etnie, la Boldrini aveva tenuto un piccolo comizietto: “Siamo il frutto di una contaminazione millenaria, lei parla sempre a sproposito”. E Bocchino: “Ti capita di incontrare donne musulmane che fanno la spesa col figlio che fa il guardiano e loro non possono neanche parlare col cassiere? Le vuoi quelle?”.

Boldrini va in crisi sulla domanda di Bocchino

Poi lo scontro si è spostato sulle riforme, con Bocchino che ha sostenuto la necessità di una svolta presidenzialista gradita alla maggioranza degli italiani. La Boldrini ha obiettato_”Dobbiamo rafforzare il Parlamento come organo centrale della democrazia”. E Bocchino:”Peccato non ti sia riuscito da Presidente della Camera, come mai non l’hai fatto quando eri presidente e governavate voi?”. Qui la parlamentare del Pd ha balbettato, colta alla sprovvista: “Ah, adesso, adesso… perché, perché… fai il saggio…”. E Formigli? L’è subito corso in soccorso, per darle ossigeno…