Chi dice donna dice destra: a Siena ha vinto Nicoletta Fabio. “Chiamatemi sindaco”

Da roccaforte rossa a feudo del centrodestra: a Siena Nicoletta Fabio succede infatti a Luigi De Mossi. Nel secondo turno delle elezioni comunali, a Siena, si afferma la candidata del centrodestra, come praticamente in quasi tutte le altre tornate elettorali. L’esponente civica, ma sostenuta da FdI, Forza Italia e Lega ha sconfitto la candidata della sinistra, Anna Ferretti, ex assessore delle giunte dem.

Nicoletta Fabio: “Da sindaco voglio dare un futuro ai giovani senesi”

«Sarò il sindaco di tutti, compreso di chi non è andato a votare o di chi ha fatto scelte elettorali diverse». Queste le prime parole da sindaca di Siena per la 62enne docente senese. «Sono felice e orgogliosa, spero di riuscire a creare una Siena coesa, saggia, che sappia sfruttare le sue potenzialità e che possa rinascere e dare un futuro ai giovani» ha aggiunto Nicoletta Fabio che ha poi sottolineato: «La coesione del centrodestra è stata determinante fin dal primo turno e la presenza fisica del Governo ha giocato senza dubbio un ruolo importante. «Chiamatemi sindaco, non per una questione di genere ma per una questione istituzionale» ha concluso Fabio.

Michelotti: “Un terzo degli scranni sarà occupato da eletti di FdI”

A stretto giro arriva il messaggio di felicitazioni di Francesco Michelotti, deputato di FdI: «A Siena ha vinto la linea politica di Fratelli d’Italia e del centrodestra unito – dichiara – in Consiglio comunale un terzo degli scranni saranno occupati da Fratelli d’Italia. In soli due mesi di campagna elettorale, Nicoletta Fabio è stata candidata in marzo, siamo riusciti a confermare che il partito non solo è in ottima salute, ma continua a crescere anche a Siena”. Nicoletta Fabio, aggiunge il deputato, “a cui vanno i nostri complimenti, ha portato avanti il suo impegno con costanza e decisione, sarà la prima donna sindaco a Siena e la sua generosità è stata capita e apprezzata dagli elettori“.