Arrestati a Malta 7 estremisti islamici siriani: sono accusati di avere legami con l’Isis

Sette siriani con legami con Daesh, il gruppo militante islamista noto anche come Isis, sono stati citati in giudizio a Malta domenica sera dopo un’operazione congiunta di polizia coordinata da Europol per reprimere un gruppo di persone che diffondeva “materiale estremista”.I siriani, di età compresa tra i 21 ei 27 anni, sono di Homs e uno è di Raqqa in Siria, e lavorano come stuccatori a Malta. Cinque di loro vivono a Hamrun, uno a Tal-Pietà e l’altro a Birkirkara. Gli imputati sono Ajil Al Muhsen, Adnan Maashi, Yazan Abduklaziz, Ahmed Kadas, Khalil Al Mahmoud, Ahmed Ahmed e Mohammed Mohammed.

Le indagini sono durate diversi mesi e durante le perquisizioni la polizia ha sequestrato telefoni cellulari e diversi dispositivi dalle loro abitazioni. Secondo la polizia maltese, le persone sono state arrestate durante le prime ore di sabato mattina a seguito di un’indagine congiunta che ha coinvolto più unità di polizia ed Europol.

Gli estremisti islamici scortati in tribunale

Sono stati scortati in tribunale sotto stretta sorveglianza con l’intera zona bloccata da barriere e una forte presenza della polizia intorno alla corte a La Valletta. In aula erano presenti anche circa 15 agenti di polizia. I siriani si sono dichiarati non colpevoli. Le accuse vanno dall’incitamento pubblico all’attività terroristica attraverso messaggi online e offline, alla glorificazione di atti terroristici e alla promozione dell’esecuzione di tali atti. Sono stati anche accusati di reclutamento e incitamento a partecipare ad atti terroristici. Sono inoltre accusati di aver addestrato altre persone all’uso di esplosivi, armi e di altre armi o sostanze classificate come pericolose allo scopo di svolgere attività terroristiche, nonché di aver ricevuto tale addestramento.

I siriani sono stati accusati di aver viaggiato o tentato di viaggiare all’interno dell’UE e al di fuori del blocco per pianificare, preparare e commettere o partecipare ad atti terroristici, sapendo di far parte di un gruppo terroristico. (ITALPRESS)