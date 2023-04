Sgarbi incontra la maestra sospesa per la recita delle preghiere in classe: ha insegnato valori di civiltà (video)

Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi oggi pomeriggio ha incontrato a Orosei (Oristano) la maestra Marisa Francescangeli sospesa dall’Ufficio scolastico regionale per aver fatto recitare le preghiere ai suoi alunni. “L’ho interrogata – racconta Sgarbi – e ho scoperto che era assolutamente colpevole di quello che ha fatto: insegnare gli stessi valori su cui si fonda la nostra civiltà. Nessuna esaltazione e nessun fanatismo. Semplice, efficace, determinata. L’abuso è soltanto di chi ha stabilito sanzioni con accuse senza fondamento. Ogni contrapposizione tra laicismo e religione è contraddetto da Benedetto Croce cui l’insegnante si è ispirata: ‘non possiamo non dirci cristiani’. Che è questione culturale prima che religiosa. Quanto al rosario nessuno dimentica che l’ha introdotto in politica Matteo Salvini”.

“Il lungo ‘interrogatorio’ – aggiunge – è stato trasmesso al ministro Valditara che ha evidentemente fin qui conosciuto soltanto una relazione parziale che non restituisce la personalità della Maestra Marisa Francescangeli. Credo sarebbe necessaria una ispezione ministeriale”.