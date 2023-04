Sex roulette, l’ultima sfida dei giovani sul web: rapporti non protetti con partner diversi e finale a rischio

La chiamano sex roulette, ma al di là del nome dai richiami pruriginosi, è una gara a perdere. Una sfida, quella che giovani e giovanissimi hanno lanciato sul web, che genera allarme e sconcerto. Una pericolosa “gara” – se così è lecito definirla – che parte dal web e coinvolge ragazze giovanissime. Una sfida che mette in scena rapporti non protetti, senza contraccettivi, con partner sempre diversi. E che purtroppo si conclude, molte volte, con un aborto…

“Sex roulette”, l’ultima sconcertante sfida sul web che finisce con l’aborto

Proprio così, avete capito bene: l’ultima challenge consiste nell’avere rapporti sessuali con partner occasionali che si alternano nell’agone sessuale. E in performances senza protezioni. Una “sfida” che assegna la sconfitta a chi rimane incinta. Tra i primi ad esprimere preoccupazione e allarme sulla pratica, segnala l’Adnkronos, figura Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia e amministratore della Rete Artemisia Lab. Una professionista che, attraverso la propria équipe di ginecologi, tra i quali Stefania Grande, sta attivando una campagna di sensibilizzazione ed informazione per i giovani, per metterli in guardia sulle sfide presenti sul web. Sfide che spesso coinvolgono anche i minorenni…

Sex roulette, la sconcertante “gara” di rapporti non protetti con partner diversi

«Queste sfide riguardano giovanissimi che spesso sono ignari dei rischi che corrono», avvertono allora gli esperti della Fondazione. Per quanto riguarda la “sex roulette”, in particolare – prosegue la Fondazione – «la scelta di interrompere una gravidanza è un evento che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla salute mentale di una donna, sia nel breve che nel lungo termine. Fino a 15 anni, infatti, dopo un evento abortivo può comparire la cosiddetta “sindrome postabortiva” favorita anche da sentimenti come la vergogna ed il senso di colpa. I sintomi della “sindrome postabortiva” comprendono, disturbi emozionali come ansia e depressione. Nelle donne che hanno deciso di interrompere una gravidanza si è notato anche un aumento del rischio di dipendenza da sostanze illecite”, si spiega in una nota.