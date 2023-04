Pregiudicato con deliri satanisti: chi è Paul Seung, l’uomo che ha massacrato la psichiatra di Pisa

Aveva premeditato l’agguato, Gianluca Paul Seung, il 35enne che ha aggredito, riducendola in fin di vita, la dottoressa Barbara Capovani, responsabile del “Sdpc – Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura” dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. L’uomo è residente a Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio (Lucca) ed è un ex paziente dell’ospedale psichiatrico pisano.



Seung, che si definisce sui social “uno sciamano”, è ben noto alle forze dell’ordine anche perchè avrebbe inviato a nome dell’Associazione difesa utente psichiatrico (Adup), di cui si proclamava referente, numerose lettere a prefetture, questure, comuni e ministeri, spesso con un tono definito farneticante, per denunciare anche presunti complotti.

Le accuse deliranti su Fb di Paul Seung contro la dottoressa Capovani

Accuse deliranti e disparate che l’uomo aveva affidato ai suoi tantissimi post sul suo profilo Fb. Una scrittura convulsa, carica di accuse alternate a selfie con fiorellini, like e condivisioni, che non mancano anche sotto ai post sconvolgenti. Seung pubblicava immagini sataniche e foto erotiche, come quella che ritrae una donna legata con mani dietro la schiena e occhi socchiusi, come fosse una bambola di plastica.

Poi le ossessioni sataniche e le accuse agli psichiatri, fra cui la vittima dell’aggressione: Seul scrive il 17 luglio 2022 un post dal titolo ‘Rituali satanici’: “Progettano bancarotta fraudolenta. Sostengono … approvazione decreti che facilitano acquisti di minori rapiti e altre azioni sataniche mondiali. Usano valute virtuali del tutto anonime per comprare carne umana senza risalire a politici coinvolti. Psichiatri di Pisa sono coinvolti anche qui. Barbara Capovani in testa”.

Il 35enne era già stato arrestato

Il giovane paziente in un delirio di complottismi e in una somma di escalation sui suoi social accusava anche la dottoressa di riti satanici, traffico di bambini e staminali legato all’Ucraina, e di massoneria occulta: “Le staminali sono vendute da: Putin, Zelensky, … e Barbara Capovani, psichiatri ucraini”, scrive in un altro post. Una bacheca che oggi, ancora di più, fa paura.



L’uomo ha accumulato anche diversi fogli di via dalle provincia di Lucca, di Prato e di recente anche di Pisa per comportamenti molesti. Nel febbraio 2022 Seung venne arrestato per aver spruzzato dello spray urticante al peperoncino negli occhi di un vigilante all’ingresso del tribunale di Lucca dove era stato convocato per un processo per interruzione di pubblico servizio.