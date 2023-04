Natale di Roma, gli auguri del premier Meloni: “Città eternamente unica che ha toccato mille primati”

Faro di civiltà millenaria, anche se svilita da una quotidianità di degrado che non rende merito della sua storia universale. Oggi, 21 aprile, Roma festeggia il suo compleanno, quasi 3000 anni di vita dalla sua fondazione nel 753 a. C. Una data impressa nell’immaginario collettivo, non solo dei romani.

Natale di Roma, gli auguri del premier Meloni: città eterna senza tempo

I primi auguri alla Città Eterna arrivano da un post del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poche parole ma che lasciano il segno. “21 aprile: 2776 volte auguri Roma, culla di civiltà e splendore. Città eternamente unica. Che nei suoi quasi trenta secoli di vita ha toccato mille primati e dato i natali a eroi, leader e visionari. Città senza tempo – scrive su Facebook il premier – che si proietta nel futuro con la forza dirompente della sua identità”.

Rocca: Roma regina acquarum, una sfida attuale

Di giornata importante per i cittadini della Capitale e del Lazio, parla il governatore del Lazio, Francesco Rocca. Che ha sottolineato l’importanza del tema scelto quest’anno per festeggiare il compleanno della Città Eterna: ‘Roma Regina Acquarum’. “Roma e il territorio laziale, infatti, traggono origine dall’acqua del suo mare e dei suoi fiumi. E grazie ad essa si sono aperti al mondo intero. Ma l’acqua è soprattutto fonte di vita e costituisce una sfida molto importante per il nostro tempo”, osserva il governatore facendo un balzo nell’attualità. “Razionalizzarne il consumo, preservarla al massimo come bene comune, anche in ragione dei profondi cambiamenti climatici che attraversano il mondo, deve essere un imperativo categorico delle Istituzioni. E lo sarà certamente per la Regione che guido”.

Lavorare per un territorio all’avanguardia

L’invito è a non limitarsi a contemplarne le splendide vestigia e la grande bellezza. “È necessario lavorare per un territorio all’avanguardia”, insiste il presidente della Regione Lazio. “Capace, oggi, di tornare all’altezza del suo glorioso passato. Bisogna pensare alla contemporaneità di Roma. E per farlo occorre che la valorizzazione comprenda anche quella delle altre provincie del Lazio”. Un filo rosso che segna anche l’agenda amministrativa. “Servono vivibilità, decoro urbano, chiusura del ciclo dei rifiuti”, elenca Rocca. “Una sanità dignitosa e una maggiore attenzione alle politiche sociali e all’inclusione. Tutto ciò consentirà di far ripartire economia, turismo e benessere diffuso”. Per questo il prossimo Giubileo 2025 e l’Expo 2030 saranno occasioni preziose per presentare al mondo l’immagine di un vasto territorio che riesca a tenere insieme i fasti della storia e la modernità. “La gestione dei fondi Pnrr, la realizzazione di opere e infrastrutture che potranno cambiare il volto di Roma e del Lazio sono l’assillo della mia amministrazione fin dall’insediamento”, conclude Rocca con l’augurio che in questo 21 aprile 2023 “ci si ritrovi tutti insieme a guardare al futuro, per onorare al meglio una storia iniziata sul Palatino 2776 anni fa”.

Mollicone: raddoppiati i fondi per la rievocazione storica

Federico Mollicone di Fratelli d’Italia festeggia il Natale di Roma con un annuncio. Il raddoppiamento dei fondi per la rievocazione storica. “Un fattore di identità e di moltiplicazione dell’attrattività turistica e culturale. Come abbiamo fatto in questi anni con il Gruppo Storico Romano. Insieme al ministro Sangiuliano – spiega il parlamentare – in legge di bilancio abbiamo istituito un Fondo da 100 milioni che garantirà interventi per il rifinanziamento e l’ampliamento del Fondo per la rievocazione storica”.