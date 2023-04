Premio Caravella “Natale di Roma” oggi alla Fondazione Alleanza nazionale (ore 17,30)

Torna questo pomeriggio, presso la sede della Fondazione Alleanza nazionale (via della Scrofa 42, Roma, ore 17,30) il Premio Caravella Tricolore “Natale di Roma“. Quest’anno i premiati sono stati selezionati esclusivamente nel mondo dell’editoria, oltre al riconoscimento alla memoria che da sempre Domenico Gramazio, artefice del “ritorno” del Premio nel calendario degli appuntamenti culturali, ha voluto fossero parte costitutiva del premio. Questa edizione ricordo e memoria premiano l’indimenticabile Lando Buzzanca, scomparso nel dicembre scorso. Un mare dei libri in questa edizione, che premia le eccellenze tra editori e autori. Tra i volumi politici la giuria del premio ha scelto “Bomba a orologeria” di Daniele Capezzone, scrittore ed editorialista della Verità.

Un mare di libri al premio Caravella Tricolore “Natale di Roma”

Ma non mancano argomenti storici e biografie, come i romanzi di Fabrizio Abbate- “Astoria e il mistero delle tre cattedrali”; e di Dalmazio Frau su “Benvenuto Cellini”. Emanuele Merlino, scrittore e storico, riceverà il Caravella Natale di Roma per la bella biografia su “Nazario Sauro”. Tra gli editori il riconoscimento per la sua incessante attività di editore (“Settimo Sigillo- Europa libreria editrice) andrà ad Enzo Cipriano. Sempre per l’editoria, riconoscimento al gruppo Rea- Associazione emittenti locali. Ad Antonio Ricciardi, generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri, andrà il premio per il volume “Salverò il pianeta”. Tanti gli scrittori e gli editori selezionati, da Marco Valle a Loris Facchinetti, senza dimenticare l’Istituto Stato e partecipazione, che edita la rivista omonima. Elisabetta Caltagirone in qualità di imprenditore-editore di Teleroma 56. Molti altri i premiati che si avvicenderanno nel corso della serata. Non li anticipiamo.