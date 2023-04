La classifica dei miliardari 2023 di Forbes, Bernard Arnault spodesta Elon Musk: è lui il più ricco del mondo

Cambio di posizione nella classifica mondiale dei miliardari stilata da Forbes. Quest’anno la graduatoria incorona il francese Bernard Arnault, patron della multinazionale del lusso Lvmh: è lui, («211 miliardi di dollari») il più ricco del pianeta. Eleon Musk, che si piazza comunque secondo forse di un tesoretto che Forbes quantifica in «180 miliardi», gli fa posto e gli cede il primo gradino del podio nella gara tra Paperoni del mondo. A chiudere il trittico, infine, il creatore di Amazon, Jeff Bezos, forte di ben «114 miliardi di dollari».

La classifica dei miliardari del mondo di “Forbes”

Un’agone combattutissimo, che l’anno scorso si era concluso con il piazzamento del patron del polo del lusso Lvmh al terzo posto, mentre al vertice svettava il fondatore di Tesla, Elon Musk. A seguire Larry Ellison, co-fondatore di Oracle (107 miliardi) e l’oracolo di Omaha, Warren Buffett (con 106 miliardi). Bill Gates “solo” (si fa per dire) sesto, con un patrimonio da «104 miliardi». Cifre da capogiro solo a leggerle, anche se – sottolinea Forbes – «in generale, gli ultimi 12 mesi non sono stati esaltanti per i miliardari».

Il patron del lusso francese Bernard Arnault è il più ricco del pianeta

«Per il secondo anno di fila infatti – prosegue il magazine – sono in calo sia per numero (da 2.668 a 2.640). Sia per ricchezza complessiva, che ora si attesta sui 12.200 miliardi di dollari». Ossia «500 miliardi in meno rispetto allo scorso anno». Meno dollari e meno ricconi stratosferici, ma più donne in graduatoria rispetto alla classifica dell’anno scorso. Con una peculiarità in più: come il capofila dei Paperoni 2023, anche la donna più ricca del Pianeta, Francoise Bettencourt Meyers, erede dell’impero L’Orèal, è francese.