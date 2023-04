Irlanda del Nord, anche Sinn Fein all’incoronazione di Carlo III. O’Neill: è tempo di grandi cambiamenti

Un gesto di conciliazione. La vicepresidente del partito repubblicano nordirlandese Sinn Fein, Michelle O’Neill, ha annunciato di aver accettato l’invito ad assistere all’incoronazione di re Carlo III. Capogruppo del partito al Parlamento di Belfast, O’Neill dovrebbe diventare il prossimo primo ministro del governo locale dell’Irlanda del Nord, una volta superata l’attuale impasse politico. Era già stata ai funerali di Elisabetta II a settembre e ora rinnova un gesto di apertura.

“Ho accettato l’invito a partecipare all’incoronazione di re Carlo III. È un tempo di grandi cambiamenti. È tempo di rispettare le nostre diverse e ugualmente legittime aspirazioni, è tempo di rivolgersi verso il futuro”, ha dichiarato O’ Neill. “Sono una repubblicana irlandese – ha aggiunto – ma riconosco che per molte persone sulla nostra isola l’incoronazione è un evento molto importante. Sono impegnata a diventare un primo ministro per tutti, a rappresentare l’intera comunità. Costruire buone relazioni fra le persone sull’isola, far progredire la pace e la riconciliazione tramite un impegno maturo e rispettoso”.

Il Sinn Fein è risultato primo partito alle ultime elezioni nordirlandesi del maggio 2022. Dopo il voto non è però stato possibile formare un nuovo governo e far funzionare il Parlamento a causa dell’ostruzionismo degli unionisti del Dup. Che protestano contro gli accordi post Brexit per l’Irlande del Nord. In base agli Accordi di pace del Venerdì Santo, siglati 25 anni fa, è necessaria una condivisione del potere fra unionisti e repubblicani per varare l’esecutivo.