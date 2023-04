Fumata bianca nel centrodestra: Enrico Trantino sarà il candidato sindaco di Catania

Fumata bianca nel centrodestra trova per le elezioni del 28 e 29 maggio a Catania: sarà Enrico Trantino di Fratelli d’Italia il candidato unitario sindaco della coalizione.

Oggi è arrivato il via libera definitivo della Lega, dopo le fibrillazioni delle ultime settimane. «Quello che faccio non è un passo indietro, né di lato: oggi, tutti insieme, facciamo due passi avanti nel tutelare l’unità del centrodestra, come strumento per proteggere Catania e riportarla verso un percorso di crescita.Un obiettivo, quest’ultimo, che è sempre stato il primo e unico interesse della Lega e della sua classe dirigente, attorno alla quale, in queste settimane, una moltitudine di cittadini si è aggregata con grande entusiasmo e partecipazione». Lo afferma la parlamentare nazionale della Lega, Valeria Sudano, confermando la rinuncia a candidarsi a sindaco nel capoluogo etneo dove tutta la coalizione appoggerà il candidato di Fratelli d’Italia.

In caso di successo alle urne del centrodestra il 29 maggio prossimo, il vice sindaco dovrebbe essere il leghista Fabio Cantarella, attuale segretario provinciale etneo del partito di via Bellerio.

Chi è Enrico Trantino

«Anche a Catania si delinea, come da noi auspicato fin dall’inizio ed anche grazie al lavoro che tutta Forza Italia ha condotto in queste settimane, la candidatura unitaria del centrodestra, con la scelta di Enrico Trantino». Lo dice il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso, che definisce quella dell’esponente di FdI, «una scelta di altissimo profilo, che assicura alla futura amministrazione comunale competenza, professionalità e passione, tre elementi imprescindibili per il governo di una grande città».

Enrico Trantino, 60 anni, avvocato, è figlio di Enzo, storico esponente della destra catanese e deputato prima del Movimento sociale italiano, in seguito di Alleanza nazionale. Grande appassionato di rugby, disciplina che ogni tanto usa come metafora anche della vita politica, Trantino è stato assessore ai lavori pubblici e al decoro urbano dell’ultima Giunta eletta a Catania, quella che faceva capo al sindaco FdI Salvo Pogliese.