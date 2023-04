Catania, FdI rompe gli indugi e propone Enrico Trantino a sindaco. Ma la Lega resta ferma sul “suo” nome

Schiarite sul nome del candidato del centrodestra a sindaco di Catania, chiamata al voto insieme ad altri 128 comuni siciliani il prossimo 28 e 29 maggio. In vista del tavolo della coalizione, Fratelli d’Italia rompe gli indugi. E propone agli alleati la candidatura dell’avvocato Enrico Trantino. Un curriculum pesante di tutto rispetto e un nome molto gradito alla destra etnea. Il figlio dello storico parlamentare del Msi, Enzo Trantino, è stato coordinatore provinciale del movimento Diventerà bellissima di Nello Musumeci e assessore nella giunta dell’ex sindaco Salvo Pogliese di Fratelli d’Italia.

Catania, FdI rompe gli indugi e propone il nome di Enrico Trantino

Ora si attende la quadra con gli altri partiti di centrodestra. Dopo che la Lega aveva già lanciato come candidato Valeria Sudano con tanto di manifesti affissi in città. E che oggi conferma la scelta. “Prendiamo atto del nome di grande rispetto avanzato da FdI. Ma restiamo sulla candidatura di Valeria Sudano. Siamo convinti di avere proposto alla coalizione il nome migliore” Così in una nota Annalisa Tardino eurodeputata e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier. “Ci riaggiorneremo – continua la nota – per fare le opportune verifiche interne al partito. E per attendere le valutazioni di tutti gli alleati, che dovranno decidere tra le due candidature sul tavolo per Catania”. ”

“Sapete le notizie prima di me…”. Così poche ore prima il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti rispondendo ai giornalisti sulla scelta di Fratelli d’Italia. “Mi sembrano tutti i candidati all’altezza. L’importante che vinca il centrodestra”, aggiunge confermando che la coalizione andrà al voto unita.

La soddisfazione di Giuseppe Lombardo: è l’uomo giusto

Intanto cominciano ad arrivare le prime reazioni positive all’annuncio di FdI. Il deputato regionale dei Popolari e Autonomisti, Giuseppe Lombardo, accoglie «on grande soddisfazione la proposta. Secondo Lombardo, Trantino “è dotato di grande rettitudine morale” e “sarà in grado, intanto, di fare sintesi all’interno del centrodestra. Come Mpa – conclude – siamo pronti a dare il nostro sostegno. Auspicando che questa scelta possa sancire, ancora una volta, l’unità del centrodestra, fondamentale per il bene futuro della città di Catania”.

Ruggero Razza: è una buona notizia

In un lungo post Ruggero Razza di Fratelli d’Italia, ex assessore alla Salute alla Regione Siciliana, promuove a pieni voti la proposta. “La scelta di Enrico Trantino come proposta di FdI alla coalizione è una buona notizia. Che chiude una fase di riflessione che ha visto emergere in tutte le forze di centrodestra nomi di valore. Tutti. Nessuno escluso”. “A chi aveva pensato a me – aggiunge Razza – va un ringraziamento di cuore”. E cita Manlio Messina, Raffaele Lombardo e Gaetano Galvagno. “Sarebbe pleonastico ringraziare Nello Musumeci – aggiunge – che non ha mai mancato di farmi sentire la sua vicinanza. Accanto a lui mi sono formato”. “Adesso tocca ad Enrico, che ha lavorato con passione nella giunta di Salvo Pogliese, il compito di mettersi al servizio di una città che da molti anni vive una condizione di degrado sociale. Avrà accanto – conclude Razza – non soltanto il suo partito, ma tutti coloro che credono nella buona politica. Sono certo che riuscirà nell’impresa e mi stringo nell’emozione al nostro “mastro”, Enzo Trantino, la cui saggezza ha illuminato il percorso di molte generazioni”.