Francesco Gabbani lancia il nuovo singolo “L’Abitudine” e torna mattatore in tv (video)

Francesco Gabbani torna mattatore in tv con la seconda edizione del suo “Ci vuole un fiore”. E raddoppia l’appuntamento con due speciali prime serate, il 14 e il 21 aprile su Rai1. Tra gli ospiti della prima puntata Ornella Vanoni, ci racconterà della sua passione per le api, Levante, Mr Rain, Alfa, attori come Francesco Arca, Stefania Sandrelli, Giusy Buscemi.

Francesco Gabbani lancia “L’Abitudine”

Non pago, è uscito con il singolo “L’Abitudine” che, detta così, sembra proprio un titolo ironico. È un momento d’oro per l’artista, impegnatissimo su molti fronti. Racconta all’Adnkronos la genesi del singolo in radio e negli store digitali. «In “L’Abitudine” provo a buttare giù una serie di riflessioni sul fatto che a volte ci troviamo a volte incastrati in un consumismo compulsivo, per avere uno status che ci fa sentire parte di una comunità. È un’abitudine di atteggiamento. E in questo meccanismo mi ci trovo spesso incastrato anche io».

Quell’afflusso nei centri commerciali…

Un esempio? «La canzone prende a campione questo afflusso nei centri commerciali, dove uno va ad acquistare una cosa e si ritrova ad acquistare altro di cui non sentiva il bisogno», scandisce Francesco Gabbani. Il brano porta la firma della coppia Gabbani-Fabio Ilacqua, già insieme per le grandi hit come “Amen”, “Occidentali’s Karma” e “Volevamo solo essere felici”.