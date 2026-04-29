Sardone fa una domanda a Ilaria Salis all’Europarlamento, ma lei rifiuta e “sfugge” al confronto (video)

Foto: Instagram / Silvia Sardone (5/4/2026)

Il video

Ilaria Salis passa ad un livello successivo di rifiuto del confronto, stavolta al Parlamento europeo con Silvia Sardone. A denunciare l’imbarazzo e il silenzio dell’eurodeputata di sinistra è stata la vicesegretaria del Carroccio su Instagram: «Accetterà la domanda? Parla di diritti». Quei diritti che come al solito «o sono di tutti, oppure di nessuno. Altrimenti si chiamano privilegi», come ripete da sempre la sinistra. Dopo l’intervento, Salis si è tirata nuovamente indietro, negando a Sardone di farle una domanda per l’ennesima volta. «Non avevo dubbi», ha ribattuto l’europarlamentare leghista, che nel frattempo inquadrava l’esponenti di Avs mentre si allontanava dal centro dell’aula. Anche stavolta fugge da una domanda a cui non la sentiremo rispondere: ma non è una novità, visto che dopo la caduta di Viktor Orban in Ungheria ha comunque rifiutato categoricamente di andare a processo per i fatti dell’11 febbraio 2023 a Budapest.

Salis rifiuta di rispondere a una domanda di Silvia Sardone: ha paura di confrontarsi con gli altri?

È strano che chi sostiene di battersi per gli ultimi, come fa Ilaria Salis, puntualmente si dilegui e non lasci spazio alle repliche. Evidentemente, questi ultimi sono soltanto una parola e non un gruppo definito di persone a cui fare riferimento. Altrimenti non ci sarebbe alcun motivo di sottrarsi da una semplice domanda, che non le viene posta in tribunale, ma in uno spazio in cui vige la democrazia e la possibilità del confronto. A quanto pare, Salis preferisce imbarcarsi verso Cuba per sfidare l’embargo degli Usa, senza accettare il duello democratico nella sua piena funzione di eurodeputata.