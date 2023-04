Dario Argento celebrato a Londra con un mese di proiezioni dei suoi capolavori (video)

Pellicole entrate nella storia, colonne sonore che hanno fatto impazzire i fan. La grandezza di Dario Argento è proprio quella di aver costruito film capaci di catturare l’attenzione degli spettatori dal primo all’ultimo minuto. E questo, grazie a un mix originale, fatto di scene horror accompagnate dalla musica penetrante, in primis quella dei Goblin.

Cinecittà e il British Film Institute – la maggiore istituzione cinematografica britannica – celebrano il maestro italiano del brivido, con un mese di programmazione a lui dedicato dal titolo, in cartellone all’istituto di Southbank dal primo al 23 maggio.

Dario Argento e i suoi thriller entrati nella storia

Per oltre cinque decadi Dario Argento ha regalato al mondo una delle prospettive horror più angosciosamente complesse. Si ricordano i lucidi e stilosi shock dei suoi osannati thriller e il caleidoscopio gotico dei suoi misteriosi horror. Il pubblico londinese potrà ripercorrere la lunga e leggendaria carriera del maestro in diverse occasioni. Una conversazione con gli spettatori vedrà il regista come protagonista, il 12 maggio. Introduzioni alle proiezioni e Q&A apriranno e chiuderanno la visione dei suoi film più iconici.

Da “Profondo Rosso” a “Suspiria”

La retrospettiva offre la programmazione delle versioni restaurate in 4K dai laboratori di Cinecittà di 17 film del cineasta, tutti in anteprima per la Gran Bretagna. Tra questi, “L’uccello dalle piume di cristallo”, lo straordinario debutto del 1970; “Il gatto a nove code” (1971) e il capolavoro-manifesto “Profondo rosso” (1975), Suspiria (1977). “Inferno” con la sua Mater Tenebrarum. E ancora, l’agghiacciante meta-giallo “Tenebre” (1982), “Trauma” e tanti altri.