Musica, Aiello torna con “Aspettiamo mattina”: una ballad elegante e originale (video)

Una voce molto particolare, quella di Aiello, che ha colpito il grande pubblico quando l’artista partecipò al Festival di Sanremo con “Ora”. Brano e interpretazione furono talmente originali che spiazzarono critici e telespettatori. Sui social ci fu una valanga di commenti favorevoli e contrari, manco ci fosse un derby. Poi, dopo alcuni successi, il ritorno, con la canzone “Aspettiamo mattina”.

Aiello torna con un nuovo singolo

Il nuovo singolo di Aiello è una ballad in cui racconta di un amore che con difficoltà e a più riprese prova a farsi strada, una storia che ha aspettato troppo tempo ma che non perde la speranza. “Vieni qui se hai coraggio, se hai amore per me. Ho aspettato un inverno, adesso è il sole sul comodino. Ti chiamo stellina, aspettiamo mattina…”, recita il brano scritto da Aiello. “Vieni qui. Hai le chiavi e non serve il permesso. Vieni qui, io non parlo stavolta ti sento”.

«Una canzone piena di coraggio»

Il sound poggia su una chitarra essenziale e la produzione affidata a Brail, fedele compagno di viaggio dell’artista sin dagli esordi, resta minimal per tutto il brano. L’inciso nella sua purezza conquista al primo ascolto. «”Aspettiamo mattina” – racconta l’artista – è una canzone piena di coraggio, priva di rabbia. Una promessa, una confessione, una richiesta d’amore senza alcuna pretesa. Forse la canzone più dolce del disco che verrà».

I primi passi di Aiello

Antonio Aiello è nato a Cosenza il 26 luglio 1985. Laureato in Scienze della Comunicazione con una laurea magistrale in Economia alla Luiss di Roma, si definisce un artigiano della musica. Da quando aveva dieci anni ha iniziato a studiare il pianoforte e il violino. Poi è arrivato il canto, la scrittura dei testi e le prime esibizioni in pubblico. Per lui il palco di Sanremo è stato un traguardo importante, visto che nel 2011 aveva già partecipato alle audizioni per la categoria Nuove proposte, senza riuscire però a qualificarsi tra i finalisti. Ha anche vissuto per alcuni mesi a Sydney unendosi ad una band del posto.