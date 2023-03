La ripartenza di Madame: “Quanto forte ti pensavo” è il nuovo brano de “L’amore” (video)

«Un brano arrivato casualmente, sia nel ritmo che nelle parole». È quanto racconta Madame, presentando a Rtl 102.5 durante il programma “The Flight” la sua ultima canzone “Quanto forte ti pensavo”,

È l’inedito contenuto nell’album “L’amore” in uscita dopo la sua partecipazione alla 73edizione edizione del Festival di Sanremo in vista del suo prossimo show al Mediolanum Forum di Assago. Un vero e proprio ritorno, per l’artista, dopo un periodo difficile per la questione dei vaccini.

Madame: l’amore non ha bisogno di firme

«Dopo due anni di lavoro sono contenta che esca», afferma Madame. «La cover è tutta rossa, mi è venuto spontaneo non mettere né la mia faccia né il mio nome. L’amore è una cosa di tutti e non ha bisogno di firme». Dopo la sua prima partecipazione a Sanremo 2021 con il brano “Voce”, quest’anno l’artista è tornata al Festival con “Il bene nel male”, brano scritto e composto da Madame, che «aveva un altro titolo. Lo abbiamo cambiato per Sanremo. In quel contesto non volevo che il pubblico si concentrasse solo su un titolo perché forte, volevo che arrivasse la morale del brano».

Il primo concerto al Forum di Assago

Dopo l’uscita del suo nuovo album “L’Amore”, Madame raggiunge un ulteriore grande traguardo: il suo primo concerto al Forum d’Assago.: il 21 ottobre l’artista sarà per la prima volta dal vivo sul grande palcoscenico dove sarà accompagnata dalla sua band. «La cosa più bella sarà organizzare lo show, ci sarà da divertirsi», conclude Madame.

Madame e i suoi “modelli”

Ne “L’Amore” si intravedono tra le righe i modelli più vari, da Fabrizio De André («L’ho scoperto da bambina ed è stato uno shock, perché mi sono riconosciuta. Da lui ho imparato a scrivere. Da lui ho imparato cos’è la giustizia») a Franco Battiato, passando per la musica latina. Un altro brano dell’album è “Per il tuo bene”.