Fabrizio Moro lancia “Tutta la voglia di vivere”, brano che colpisce al primo ascolto (il video)

Sempre più incisiva la musica di Fabrizio Moro, uno dei pochi artisti che ha un pubblico che attraversa varie generazioni, piacendo allo stesso modo ai giovani e ai meno giovani grazie a brani che non sono mai scontati. È uscito il suo nuovo singolo, “Tutta la voglia di vivere”, che conferma la vena creativa.

La sonorità è notevole, lo stile è elegante, tende a colpire già dal primo ascolto, con quel timbro malinconico che è la caratteristica del cantautore romano. Grazie ad una elevata l’estensione vocale, raggiunge la completezza creando l’atmosfera giusta. C’è anche una breve parentesi parlata, prima dell’attacco finale che resta nella memoria a mo’ di tormentone.

Fabrizio Moro lancia “Tutta la voglia di vivere”

ll brano segue il singolo Senza di te pubblicato lo scorso 18 novembre che anticipa il nuovo album previsto per questa primavera. L’ultimo disco in studio di Fabrizio è Figli di nessuno e risale ormai a 4 anni fa, il 2019. “Tutta la voglia di vivere” ha tutte le carte in regola per ottenere il successo che hanno avuto i brani più famosi di Fabrizio Moro (in vetta resta sempre l’ormai storica “Portami via”).

Le tappe del tour data dopo data

L’artista ha dato il via al nuovo tour “Live 2023. Racconti Unplugged” con il primo concerto all’Auditorium Parco della Musica a Roma. Un concerto questo che avrà il bis nella Capitale il 2 aprile. Ecco le date del tour:

2 aprile – Auditorium Parco Della Musica – Roma.

4 aprile – Teatro Augusteo – Napoli.

7 aprile – Teatro Degli Arcimboldi – Milano.

13 aprile – Tuscany Hall – Firenze.

15 aprile – Europauditorium – Bologna.

20 aprile – Gran Teatro Geox – Padova.

28 aprile – Teatro Metropolitan – Catania.

29 aprile – Teatro Golden – Palermo.

4 maggio – Teatro Colosseo – Torino.

6 maggio – Teatro Team – Bari.

7 maggio – Teatro Politeama Greco – Lecce.

13 maggio – Teatro Massimo – Pescara.

14 maggio – Teatro Delle Muse – Ancona.

Ha partecipato a sette Festival di Sanremo, vincendo nel 2007 con Pensa nella sezione Giovani e nel 2018 con Non mi avete fatto niente nella categoria Big in coppia con Ermal Meta.