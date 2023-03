Serena Grandi: «Con me Berlusconi non ci ha mai provato. Ero sposata e lui è un uomo serio»

Serena Grandi: nel cuore c’è Adriano Panatta

«Avete ragione, ma ormai non ci capisco più niente, in effetti è una notizia straordinaria quella che mi date!», ha scherzato la Grandi. Oggi è innamorata? ‘«Sono innamorato dell’amore. Uscirei solo col criminologo Garofalo, con cui parlerei di crimine», ha detto. È vero che ha avuto centinaia di uomini? ‘«Si, se guardo il mio database è così», ha ammesso l’attrice. Chi le è rimasto più nel cuore? «Magari si seccherà ma nel mio cuore è rimasto Adriano Panatta», ha rivelato. «Quando l’ho conosciuto io aveva 30 anni, era un figo pazzesco. Era simpatico, trasgressivo, molto meglio di Berrettini, che mi pare un po’ moscio».

Quel no a Gianni Agnelli

Tra gli sportivi chi altro ricorda con piacere? «Giorgio Chinaglia», ha rivelato ancora l’attrice. «Grandissimo fico, peccato però che aveva un solo problema. Alzava il gomito, e quando lo faceva era duro condividere alcune cose». Quanto c’è di vero nel suo “no” a Gianni Agnelli? «Lui era giovane ma per lui sarei stata una delle tante. Io non sono una delle tante, nemmeno per Agnelli», ha raccontato Serena Grandi. «L’unico che non mi ha fatto sentire così davvero è stato mio marito, scomparso dieci anni fa».

Serena Grandi e Silvio Berlusconi

Conobbe anche Silvio Berlusconi? «Non credo gli piacessi», ha ammesso. «Forse ne aveva altre, fatto sta con me non ci ha mai provato. Ai tempi ero sposata e un uomo serio non ci prova in questi casi. Comunque firmai un contratto con lui per tre film e lui mi disse che sarei diventata una star del cinema». Domenica Tinto Brass compie 90 anni. Cosa gli augura? «Che resti com’è sempre stato, il vero cinema me lo ha insegnato lui», ha concluso.