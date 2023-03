Shade sfida tutti con “Lunatica”, il nuovo singolo destinato a diventare un tormentone

È andato sempre oltre qualsiasi tipo di polemica, Shade. Il rapper ha costruito – anno dopo anno – brani di successo fregandosene delle critiche che di solito arrivano con una disarmante puntualità su chi non si arruola nelle truppe degli artisti cosiddetti “impegnati”. Musica orecchiabile e testi chiari sono le sue caratteristiche. Ora nell’arena dei singoli destinati a sfondare nella prossima stagione c’è “Lunatica”, la sua nuova canzone.

Shade – molto amato dai giovanissimi – torna quindi con un pezzo che, già dal primo ascolto, è un tormentone. Lo stile è un po’ diverso da quello che ha caratterizzato il rapper in passato. È un’evoluzione perché c’è una sonorità mista tra vintage e moderno. Il mix riesce a centrare l’obiettivo, nel ritornello un “ah ah” che ricorda Cutugno. L’etichetta è Epic Records/Sony Music Italy.

Shade e la ragazza dalla faccia d’angelo

Il rapper ha all’attivo un bel “bottino” di dischi di platino. Il prossimo album dovrebbe uscire quindi a breve, a circa 6 anni di distanza dall’ultimo. Il singolo descrive la relazione con una ragazza dalla faccia d’angelo, ma dai comportamenti imprevedibili e incostanti, per l’appunto lunatica.

I grandi successi del rapper

Nel 2019 Shade ha partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Federica Carta con il brano Senza farlo apposta. Una canzone, questa, che – pur non avendo avuto una buona posizione nella classifica della kermesse – ha ottenuto un grande successo (oltre 56 milioni di visualizzazioni su Youtube). Fortissimi sono andati altri suoi brani, come “Amore a prima Ista”(34 milioni views); “La hit dell’estate” (oltre 58 milioni di views). “Lunatica”, in soli otto giorni, ha già raggiunto quota 381mila views. Il 1º giugno 2021 era stato reso disponibile il singolo In un’ora divenuta sigla del programma televisivo Love Island condotto da Giulia De Lellis; il relativo video musicale ha vinto il titolo di miglior videoclip del 2020-21. La scorsa estate buona affermazione con il brano “Tori seduti” in coppia con J-Ax.