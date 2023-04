Elon Musk manda al tappeto il giornalista della Bbc: “Non sai dirmi neanche perché mi critichi” (video)

Essere il proprietario di Twitter è stato «piuttosto doloroso», l’equivalente di “una corsa sull’ottovolante”: lo ha detto Elon Musk nella lunga intervista alla Bbc, concessa a sorpresa il 12 aprile, con soltanto 20 minuti di preavviso. Ma non è per questa ragione che l’intervista è diventata rapidamente virale sui Social.

Come ha sintetizzato l’esperto digitale Marco Montemagno, “Elon Musk asfalta la Bbc”, il miliardario sudafricano ha ridicolizzato l’intervistatore.

Che cosa ha detto Elon Musk al giornalista della Bbc

Quando James Clayton, l’esperto social della Bbc, ha iniziato stuzzicare Musk dicendo che da quando c’è lui su Twitter sono aumentati contenuti d’odio e disinformazione, Musk ha sfidato il giornalista: «Non ho sperimentato personalmente questa cosa. A te è successo? Fammi degli esempi». Clayton, a quel punto, ha detto di aver visto sul sito contenuti che erano «leggermente razzisti o leggermente sessisti».

Se interessa, qui c’è la clip con sottotitoli in italiano:https://t.co/b958lkWiXa — Julia C. (@JuliaC_Hope17) April 17, 2023

«Non sei in grado di fare un solo esempio di contenuti d’odio», gli ha detto tra l’altro Musk, facendo letteralmente balbettare il suo interlocutore, che a un certo punto ha cambiato argomento

“Su Twitter c’è disinformazione? Anche la BBC ha pubblicato cose non vere”

Non sono mancati i riferimenti indiretti al cambio di rotta di Twitter rispetto al passato. Come la scelta di ripristinare alcuni account sospesi per i contenuti d’odio, come quelli dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il reporter della Bbc ha chiesto a Elon Musk se avesse dato priorità alla libertà di parola rispetto alla disinformazione e all’incitamento all’odio. La replica è stata fulminante: «Chi può dire che un contenuto è disinformazione? La BBC? Credo che a volte si pubblichino cose non vere anche sulla BBC. Gli sforzi per eliminare i bot ridurranno la disinformazione».

Il miliardario sudafricano contro la deriva gender per i bambini

Dietro molti attacchi al patron di Tesla, ci sono anche le posizioni chiaramente fuori dal recinto progressista. Emblematica, tra tante, la durissima presa di posizione di Elon Musk in difesa della decisione del governatore della Florida, Ron DeSantis, di impedire il cambio di sesso si bambini del suo Stato. « Qualsiasi genitore o medico che sterilizzi un bambino prima che sia un adulto consenziente dovrebbe andare in prigione a vita», ha detto il patrono di Tesla su Twitter. Posizioni controcorrente rispetto al mainstream, che nel bizzarro mondo dei Social possono venire etichettate come “non conformi”.