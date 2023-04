Dramma nel Napoletano, la mamma al volante per errore investe la figlia di 7 anni: la piccola muore sul colpo

Purtroppo c’era la madre alla guida dell’auto che ha investito e ucciso la bimba di 7 anni morta nel pomeriggio a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la madre della piccola Aurora Napolitano, stava facendo una manovra al volante di un’Audi A3, quando in retromarcia avrebbe perso il controllo dell’auto, investendo così tragicamente la bambina e un suo conoscente che era lì con loro. Solo che, mentre l’uomo non ha riportato ferite gravi, la bimba invece è deceduta sul colpo.

Tragedia a Casalnuovo, perde il controllo dell’auto: mamma investe la figlia di 7 anni

Una tragedia che nelle prime ore a ridosso dell’incidente mortale si è tinto di giallo. Alcuni testimoni, infatti, ricostruendo l’accaduto in primo momento hanno parlato di un’auto pirata che, dopo l’impatto con la piccola, sarebbe fuggita senza prestare soccorso. L’ipotesi del pirata della strada in fuga – scartata a seguito degli accertamenti dei militari intervenuti in Via Emilio Boccafusca – secondo i carabinieri al lavoro sul caso risponderebbe all’intenzione di queste persone di proteggere la donna riferendo una versione non attendibile dei fatti. La salma della piccolina e il veicolo sono stati sequestrati su disposizione della Procura di Nola.

La piccola, purtroppo, è morta sul colpo

La scena, comunque, è apparsa subito chiara ai militari intervenuti sul luogo della tragedia: non c’era nessun pirata i fuga da cercare. L’auto che aveva colpito la piccola era lì. E la donna che era alla sua guida, trovata in stato di shock, per i carabinieri ha chiuso il cerchio. Così, una volta eseguiti i primi riscontri e raccolte le prime testimonianze, i militari hanno tratto le conclusioni. E dopo aver disposto i soccorsi anche per la donna, hanno informato il magistrato di turno sui drammatici risvolti della vicenda. La vicenda tragica di una mamma che investe la figlia: di un dramma, come ha detto il sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia, esprimendo il suo cordoglio attraverso i social, che ha visto un «piccolo angelo» volare via prematuramente…