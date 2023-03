Dramma a Fermo, scuolabus in retromarcia investe e uccide sul colpo un bimbo di un anno. Vani i soccorsi

La tragedia si consuma in pochi istanti, questa mattina a Casette d’Ete, in provincia di Fermo. Una mamma accompagna la bambina più grande allo scuolabus che la porterà alla scuola materna e il fratellino più piccolo, di appena un anno e mezzo, rimasto al cancello, gli va dietro – riferisce tra gli altri Il Resto del Carlino – «proprio mentre il mezzo stava ripartendo». Il bambino è finito sotto le ruote posteriori del mezzo impegnato in una manovra. In pochi istanti accade l’inevitabile: il conducente non riesce a vedere il bimbo che, nell’impatto, è rimasto ucciso sul colpo.

Tragedia a Fermo, scuolabus investe un bimbo di un anno: il piccolo è morto sul colpo

Le condizioni del piccolo sono subito apparse molto gravi. Purtroppo però, la corsa dell’ambulanza è risultata vana. All’arrivo dei sanitari, nonostante i soccorsi siano scattati immediatamente, il bimbo era già morto. A quanto risulta da una prima ricostruzione, dunque, il bambino sarebbe deceduto sul colpo. Le urla strazianti della mamma del piccolo hanno richiamato in strada i residenti della zona, che impietriti, hanno cercato di confortare l’enorme dolore della donna e della famiglia di origini pakistane che vive in quel piccolo centro da tempo. Ora, spetterà ai titolari delle indagini, i carabinieri della stazione Sant’Elpidio a Mare, approfondire la vicenda.

Polizia Locale, stradale e carabinieri sul posto per i rilievi

Sul posto si sono tempestivamente recati gli agenti della Polizia Locale, seguiti dalla Stradale e dai carabinieri della stazione Sant’Elpidio a Mare ora impegnati nelle indagini. Non sarebbero emersi di rilievo a carico del conducente, sul quale sarebbero risultati negativi gli accertamenti effettuati. A disposizione dell’autorità giudiziaria la salma del bimbo.