Padova, muore un bimbo di un anno travolto da un’auto sulle strisce. Era sul passeggino

Tragedia a Padova. Alle 15.30 un’auto ha investito una donna che attraversava sulle strisce pedonali con il figlio di un anno adagiato nel passeggino. L’urto è stato fatale. Il bimbo è morto. Troppo gravi erano le sue condizioni quando è arrivato in ospedale. Quando l’auto ha investit mamma e piccolo di origini maroccchine, il bambino è stato sbalzato fuori. I soccorritori hanno solo pututo portarlo al pronto soccorso pediatrico. Ma la speranza è svanita un paio d’ore dopo.

La tragedia a Padova

E’ accaduto in via Plebiscito a Padova. Da una prima ricostruzione sembra che il conducente non abbia visto in tempo i pedoni. Sembra che nel fare la rotatoria, il conducente si sia accorto troppo tardi dei pedoni sulle strisce. Pare abbia provato a frenare ma non è riuscito ad evitare l’impatto. Il bimbo è stato sbalzato fuori dal passeggino e ha perso i sensi. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti e il piccolo è stato ricoverato al pronto soccorso pediatrico in prognosi riservata. Ma la caduta è stata fatale, il bimbo è morto in ospedale. La mamma ha riportato delle lesioni, è disperata. Il conducente non ha riportato ferite ma versa in stato di choc. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il bimbo è stato sbalzato dal passeggino

Avrebbe tentato una frenata impossibile il conducente, ma non èriuscito ad evitare lo scontro. Mamma e figlio sono stati centrati da un’auto sulle strisce pedonali davanti al supermercato Aldi, all’uscita della rotatoria che congiunge via Viotti e via Mortise.Il bimbo sbalzato dal passeggino ha perso subito conoscenza. Gravi ferite ha riportato anche la mamma, ma non sarrebbe in pericolo di vita: è ricoverata in ospedale, sotto choc. Sarà dura sopportare questa tragedia. E’ stata una giornata maledetta per la città di Padova. Nella mattinata sulla tangenziale di Padova è avvenuto un incidente, un tamponamento che ha coinvolto un camion e due auto. Una persona è morta, altre tre sono ferite. Poi la notizia dell’incidente drammatico alla mamma e al suo bambino. Per poco meno di due ore è durata la speranza che il piccolo potesse farcela.