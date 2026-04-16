L’ossessione per il fascismo fa delirare Tomaso Montanari: «La donna secondo la destra? Serve solo a procreare soldati» (video)

Foto: Imagoeconomica / Andrea Panegrossi (16/05/2022)

Parole incredibili

Le donne secondo FdI? Servono solo a procreare «carne da cannone, soldati». Parola di Tomaso Montanari, storico dell’arte e pasdaran dell’antifascismo, che per promuovere il suo ultimo libro si è lanciato in un’analisi politico-culturale su come la destra leggerebbe il ruolo della donna che lascia increduli. Il video è stato postato sui profili social della casa editrice Feltrinelli con cui ha pubblicato la sua ultima fatica: La continuità del male. Perché la destra italiana è ancora fascista, che per rendere al meglio l’idea in copertina reca un’inquietante testa di Mussolini con il volto di teschio.

Il delirio di Montanari sulla donna secondo la destra

La clip si apre con la domanda «La Destra italiana ha un problema con il ruolo della donna?», evidentemente uno dei temi affrontati da Montanari per “dimostrare” la tesi del titolo. La risposta del professore è da un lato sconcertante dall’altro emblematica di quale sia il rigore con cui il rettore dell’Università per stranieri di Siena ha ritenuto di affrontare la materia.

L’obiettivo della «perpetuazione della razza italica»

«La destra, l’estrema destra – sostiene Montanari – ha problemi con la libertà di tutti gli individui. Ha problemi con la dimensione libera della persona umana, quella su cui è incentrata tutta la nostra Costituzione, e qualunque persona è legata in realtà a un destino che la mette al servizio del destino della Nazione». «Questo vale per le singole persone, ma vale anche per intere categorie, la più ampia possibile è quella delle donne», dice sicuro il professore, affermando che «in tutti i documenti ufficiali di Fratelli d’Italia, nei discorsi di Giorgia Meloni si parla di donne per un destino che è quello della maternità, che è legato strettamente alla demografia e alla perpetuazione della razza italica o dell’etnia italiana».

Una «funzione senza alternative»

«Questo significa – ci tiene a precisare Montanari – che l’unica realizzazione possibile per la donna nella visione dell’estrema destra è quella. Non una libera scelta da supportare con politiche sociali, lasciandola alla piena libertà della donna, ma invece una funzione senza alternative. Solo lì la donna si realizzerebbe».

Il vero obiettivo? Generare «carne da cannone»

Ed ecco che si arriva al clou del ragionamento, quel “filo nero” che nella testa di Montanari (e non solo nella sua, per la verità) non si sarebbe mai interrotto da un secolo a questa parte. «Del fascismo storico – afferma ancora Montanari – si diceva che della donna contava solo il corpo, anzi si diceva che contava solo la metà inferiore del corpo. Non ci si esprime più così, ma di fatto ognuna delle politiche che viene proposta è funzionale soltanto a questo: fare figli per la nazione. E di questi tempi – avverte con aria grave – sappiamo bene che cosa significa in prospettiva: carne da cannone, soldati, come avvenne allora e come rischia di avvenire anche oggi».

La risposta di FdI: «Parole inaccettabili»

«Tomaso Montanari ha scritto un libro. Indovinate un po’? Contro la destra. Un tema, bisogna riconoscerlo, sorprendentemente “nuovo” per chi conosce bene l’autore», ironizza FdI sulle proprie pagine social, cambiando poi registro quando affronta i contenuti dell’intervista video di Montanari. «Ciò che però lascia davvero interdetti sono le parole rivolte alle donne di Fratelli d’Italia. Parole inaccettabili, che superano il confine della critica politica e scivolano in qualcosa di meno nobile», si legge ancora nel post, che sottolinea come valga «allora la pena ricordarlo: è proprio grazie a Fratelli d’Italia se oggi l’Italia, per la prima volta nella storia della Repubblica, è guidata da una donna. E forse è proprio questo a risultare indigesto a certa sinistra». «Continui pure, professore, la sua personale crociata culturale. I suoi lettori saranno contenti di trovare conferma nelle sue pagine, come sempre. Ma porti rispetto verso chi oggi guida la Nazione», è la conclusione del post.