Deraglia un treno merci a Firenze, ferrovie nel caos su tutta la rete. Ritardi di ore nei collegamenti

Italia spaccata in due fin dalle prime ore del mattino a causa di un incidente avvenuto in Toscana, dove un treno merci è deragliato creando problemi all’intera rete nazionale. La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito dello svio di un carro di un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello ma le conseguenze si sono fatte sentire, da subito, fin da Napoli, con molti treni in direzione nord cancellati o gravati da pesantissimi ritardi. I vigili del fuoco del comando di Firenze del distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti sul posto alle ore 3.15. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Treno merci deragliato, la nota delle Ferrovie

“La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello”, si legge in una nota delle Ferrovie. “Svio che ha provocato danni all’infrastruttura, ma nessuna conseguenza a persone”. Per verificare se il proprio treno partirà in modo regolare si può consultare questo sito.

L’infrastruttura ha riportato danni ma non si registrano feriti. Nell’interruzione sono coinvolti i servizi alta velocità sulla linea Milano-Roma-Napoli e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna ma con pesanti disagi per i passeggeri. I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse Av e regionali.