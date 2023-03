Prodi: non prendo la tessera del Pd, sono vecchio. Sono come un gatto di casa…

“Ma no. Personalmente, cosa vuole, sarebbe anche un po’ strano. Ho 84 anni. Ormai sono una specie di gatto di casa, insomma. Però sono sempre stato vicino al partito, ho cercato di dare tutti i consigli che potevo, sia a Bonaccini che alla Schlein. Cerco di far capire che questo è l’unico partito. E che i partiti sono l’unico strumento perché il governo non sia governato da fenomeni, dai fuochi d’artificio che durano poi una sola stagione”. Questa la risposta di Romano Prodi, ad Agorà Rai Tre, alla domanda se riprenderà la tessera del Pd. Insomma il Professore non ha bisogno di prendere la tessera, per il Pd è uno di famiglia.

Prodi non ha comunque mancato di elargire consigli alla segretaria dem, ribadendoli in tv ospite di Lucia Annunziata: “Sono convinto che Schlein ora deve definire il programma del Pd: solo quando c’è un programma ben preciso allora una forza politica è traente dell’alleanza, ma se parte dalle alleanze quando ancora non ha un programma, allora diventa debole”.

E pare che sia stato proprio Prodi, nonostante il no alla tessera, a suggerire alla Schlein di ripartire dal salario minimo. “La accusano di radicalità – aveva detto a proposito della nuova leader – ma ci sono alcuni temi in cui bisogna essere radicali, il salario minimo ce l’hanno tutti, la difesa del posto di lavoro ce l’hanno tutti. Su questi temi il partito deve essere preciso e chiaro, ci vuole un po’ di radicalismo nei principi”.

infine, Prodi ha difeso il sindaco di Bologna Lepore che ha in una scuola della sua città ha fatto propaganda per lo ius soli: “Questa non è propaganda, ma è sostanza. Il Sindaco cosa fa, va ai ragazzi a dire: attenzione che nel futuro dovremo essere una famiglia, attenzione che ci sono questi problemi e li illustra ai ragazzi. Che cosa deve fare un Sindaco se non fare questo?”.