Ius soli, gli spot del sindaco di Bologna a scuola. La Lega: il Pd fa il lavaggio del cervello ai ragazzini

Lo ius soli torna a infiammare gli animi. Soprattutto se è un sindaco, come il dem Matteo Lepore, primo cittadino di Bologna, a firmare una una serie di incontri spot nelle scuole. Alla presenza di studenti di appena 1 anni. Oggi il primo incontro alla presenza del sindaco, immortalato da alcuni video mentre fa lezione di ius soli e cittadinanza tra i banchi.

Ius soli, il sindaco di Bologna fa propaganda a scuola

Un episodio gravissimo, denuncia la Lega, che porta il caso nell’aula di Montecitorio. Dove va in scena un duro scontro tra l’esponente del Carroccio, Rossano Sasso, e Andrea De Maria del Pd. “Il Pd fa il lavaggio del cervello ai ragazzi”, ’accusa il leghista che chiede al ministro dell’Istruzione del Merito Giuseppe Valditara di riferire in Aula. Prima di Sasso lo spot pro ius soli del sindaco di Bologna era finito nel mirino di Matteo Salvini. Che in un tweet scrive: “Comizio del sindaco Pd nelle scuole di Bologna con ragazzine e ragazzini per promuovere il principio dello ius soli. Imbarazzante”.

La Lega alla Camera: il Pd fa il lavaggio del cervello ai ragazzi

In aula è il leghista Sasso a dare fuoco alle polveri. “Quanto accaduto a Bologna è grave ed inaccettabile. Il sindaco del Pd Matteo Lepore ha avviato un’azione propagandistica nelle scuole medie della città sullo ius soli. Strumentalizzando bambini di 11 anni. E predisponendo un vero e proprio lavaggio del cervello pro-immigrazione. Attraverso un ciclo di “lezioni” in numerosi istituti”. Azione grave sotto due profili – spiega il deputato salviniano – il primo, giuridico. Con un esponente delle istituzioni che in pieno delirio post-congressuale del Pd parla di leggi bolognesi da attuare al posto di quelle nazionali. Il secondo, pedagogico e morale. Poiché un sindaco non può abusare del proprio ruolo istituzionale per fare propaganda nelle scuole medie. A meno che non si intenda istituire l’ora di propaganda piddina nelle scuole italiane. Approfittare di ragazzini ancora privi di coscienza critica è un sopruso del quale Lepore dovrebbe vergognarsi”.

Il leghista Sasso chiede l’intervento del ministro Valditara

Sulla vicenda Sasso annuncia un’ interrogazione urgente al ministro Valditara. “E allo stesso tempo chiediamo alla Schlein se sia questo il nuovo modello di partecipazione del pd. Cioè quello di fare il lavaggio di cervello a bambini nelle nostre scuole”. Parole che non sono piaciute al dem De Maria. Che, a corto di argomenti, non trova di meglio che rispolverare gli scontri di Firenze. “È stato consentito di fare un attacco politico in aula al sindaco di Bologna utilizzando un pretesto. Nel merito se verrà il ministro dell’Istruzione ne saremo lieti. E magari potrebbe spiegare perché invece di condannare il pestaggio di quei ragazzi a Firenze, abbia invece pensato bene di richiamare la preside”.