Milano fa paura: in 24 ore 26enne rapinato e accoltellato. 69enne pestato: gli rubano 300.000 € di orologi

Pedinato. Avvicinato. E alla fine della manovra d’accerchiamento, aggredito da tre stranieri che, non contenti di derubarlo, lo hanno anche accoltellato a una gamba e al torace, prima di sottrargli il cellulare e di darsi alla fuga verso Piazzale Maciachini. Succede tutto intorno alle 7 del mattino in Via Imbonati ai danni di un ragazzo italiano di 26 anni, rapinato e accoltellato ieri a Milano da tre giovanissimi, incluso un minorenne. E non è andata meglio a un rappresentante di orologi 69enne che, sempre ieri, e più o meno dalle stesse parti (in zona Maciachini), poco prima delle 20 mentre stava rincasando ha malauguratamente incontrato sulla sua strada i rapinatori pronti ad aggredirlo alle spalle. A tramortirlo con calci e pugni. E infine a strappargli una valigetta con 36 orologi ((tra cui diversi Rolex e Audemars Piguet), mettendo a segno in Via Bellinzaghi, un colpo da oltre 300mila euro…

Milano, italiano 26enne accerchiato, rapinato e accoltellato in pieno giorno da tre stranieri

Ma andiamo con ordine. I tre responsabili della prima rapina hanno già un volto e un nome, e un capo d’accusa sulle spalle. L’allarme scatta infatti quando il 26enne, ancora sanguinante, sta inseguendo i suoi aggressori, attirando l’attenzione di una volante della questura di passaggio. Scatta la caccia ai tre, che la polizia intercetta e blocca tempestivamente. Si tratta di un 21enne egiziano. Di una 18enne colombiana. E di un 17enne egiziano. Gli agenti hanno trovato i tre rapinatori con ancora indosso il coltello e il taglierino utilizzati per l’aggressione, e il cellulare della vittima, e li hanno arrestati per rapina pluriaggravata. I due maggiorenni sono stati trasferiti a San Vittore. Il complice 17enne al carcere minorile Beccaria. I soccorritori, nel frattempo, hanno trasportato il ragazzo vittima del brutale agguato all’Ospedale Fatebenefratelli, da dove è uscito con una prognosi di cinque giorni.

Nello stesso giorno, 69enne pestato e derubato di una valigetta con orologi di pregio: un colpo da oltre 300.000 euro

Gli autori della feroce aggressione al professionista 69enne, invece, sono ancora in fuga. L’uomo, secondo quanto reso noto dalla polizia e riferito dal sito di Milano Today, «era uscito poco prima dal suo studio di Via Albricci, portando con sé la valigetta in cui aveva riposto gli orologi». Una volta raggiunta Via Bellinzaghi, però, i malviventi spuntano alle sue spalle lo assalgono violentemente, picchiandolo a sangue. Poi, strappata la preziosa valigetta dalle sue mani, scappano di corsa facendo perdere le loro tracce. Per la vittima arrivano i soccorsi del 118, che lo accompagnano in codice giallo al Niguarda. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Restano però da rintracciare i suoi aguzzini, per la cui individuazione potrebbero arrivare elementi utili dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Intanto, nella Milano di Sala, la paura si taglia col coltello: e l’emergenza sicurezza continua a risuonare nelle strade e nelle piazze della città, dove la criminalità spunta ad ogni angolo. e sempre più agguerrita…